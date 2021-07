Neues Wandbild in der Rheingasse – Und aus Büstenhaltern quaken Frösche René Noël hat vor dem abgebrannten Restaurant Schwarzen Bären ein 25 Meter langes, fröhliches Wandbild gemalt – für Freunde und für das Quartier. Dominik Heitz

Corona Beef statt Corned Beef, Vinaigretagarbo statt Vinaigrette, Frösche in Büstenhaltern – Maler René Noël beweist mit seinem Wandbild Tomi Ungerer’sche Qualitäten. Foto: Nicole Pont

Seit das Restaurant zum Schwarzen Bären an der Rheingasse vor zwei Jahren abgebrannt ist, umgibt die marode Liegenschaft ein schützendes und stützendes Gerüst. Darauf wird versprochen: «Hier entsteht etwas Besonderes.» Nur: Darauf muss man noch eine gute Weile warten.

Dafür ist an dieser Ecke auf anderem Wege etwas Besonderes entstanden: ein rund 25 Meter langes Wandgemälde an der drei Meter hohen Wand, die das verwüstete Gebäude von der Strasse trennt. René Noël (73) hat das Gemälde in monatelanger Arbeit geschaffen – für Freunde und für das Quartier.

Weiter nach der Werbung