ICE: Der Hochgeschwindigkeitszug, der immer mal wieder aus dem Takt gerät. Foto: Christof Stache / AFP

Die Dame auf dem Bahnsteig in Freiburg möchte man nicht sein. Die Auskunftsperson der Deutschen Bahn (DB), uniformiert und somit gut zu erkennen, hat die unangenehme Aufgabe, all den Reisenden des ICE 107, der ausserplanmässig hier endet, statt in Basel SBB, zu erklären, wie ihre Fahrt gen Süden an diesem nassen Sonntag weitergehen könnte.

Der ICE 107, aus Norddeutschland kommend, hatte schon in Köln, wo unsere kleine Reisegruppe zugestiegen ist, Verspätung. Richtig saftig wurde diese am Frankfurter Flughafen, weil der Zugschef sich dezidiert weigerte weiterzufahren, bevor nicht alle Koffer von den Sitzplätzen entfernt waren. Weil während dieser Zeit die Türen des Zugs offen blieben, stiegen ständig mehr Reisende mit noch mehr Koffern zu. Was das Problem laufend verschärfte.

Das kann die bedauernswerte Auskunftsperson in Freiburg alles nicht wissen. Vermutlich weiss sie auch nicht, weshalb Freiburg zum Endhalt erklärt worden ist statt Basel SBB.

Welches Basel ist denn gemeint?

So wenig wie jene Stimme, die per Lautsprecher Informationen für die Gestrandeten weitergibt, zu wissen scheint, dass es in Basel zwei Bahnhöfe gibt, die in der Regel von diesem ICE und grossmehrheitlich von den ICE der DB angefahren werden. So bleibt nichts anderes als raten, was denn mit «bis Basel» genau gemeint sein könnte. Das stark ausgeprägte deutsche Selbstbewusstsein in Rechnung stellend, bestimmt der Badische Bahnhof.

Wir steigen um ein Haar in den Regionalexpress ein. Aber der ist so rappelvoll, dass wir stattdessen auf den ICE 371 setzen. Der müsste um 17.02 eintreffen, tut es erst um 17.06. Das ist für die DB pünktlich. Wir steigen also ein und erfahren per Durchsage des neuen Zugschefs, dass auch dieser ICE ausnahmsweise nicht bis Interlaken – mit einem Zwischenhalt in Basel SBB – fährt, sondern Endhalt am Badischen Bahnhof hat.

Das Tüpfelchen auf dem i ist die Erklärung, die man uns mitliefert: «Wegen Umleitungsproblemen in der Schweiz.» Ja, klar, die Schweizer sind schuld, wenn die DB – nach einem Warnstreik am Freitagvormittag – ihr Netz beziehungsweise die Disposition ihrer ICE-Flotte auch zwei Tage später nicht im Griff hat. Wir haben schon bei der Reise nach Köln alle Widrigkeiten des Bahnfahrens in deutschen Landen erlitten und erduldet. Hatte mit «Umleitungsproblemen in der Schweiz» so viel zu tun wie Rugby mit einer Skischanze.

DB wie Debakel

Am Badischen Bahnhof wird dann klar: Wer jetzt zum Basel SBB weiter will, weil dort möglicherweise ein Anschlusszug wartet, muss zusätzlich eine gute halbe Stunde ausharren. Und der nächste ICE, der hier in Richtung Süden haltmacht, fährt direkt nach Zürich weiter.

DB wie Debakel. Und, liebe SBB, herzlichen Dank! Wir vergessen manchmal, wie zuverlässig du im Grossen und Ganzen funktionierst.



Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.