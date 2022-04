Lebensretter gesucht – Unbekannter Junge holt gestürzte Riehenerin (79) vom Bahngleis Ein etwa Neunjähriger reagierte blitzschnell, als er eine Rentnerin auf dem Bahngleis liegen sah. Das Warnsignal, dass sich ein Zug nähert, erklang bereits. Nun sucht die Familie nach dem Alltagshelden. Mirjam Kohler

An einem Bahnübergang in Riehen kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Archivfoto: Kostas Maros

Sandra Gil ist auf der Suche nach einem Jungen, der ihrer Mutter potenziell das Leben gerettet hat. Am Nachmittag des 1. April stürzte die 79-Jährige beim Bahnübergang Riehen Dorf. Die Seniorin konnte nicht aufstehen, währenddessen begannen bereits die Absperrschranken herunterzugehen, und das Warnläuten setzte ein.

Es war ein etwa Neunjähriger, der geistesgegenwärtig reagierte, auf den Bahnübergang lief und der Rentnerin aufhalf. «Meine Mutter stand nach dem Unfall unter Schock und erzählte mir alles gleichentags am Telefon», so Gil gegenüber Telebasel.

Die 79-Jährige kam mit einer aufgeschürften Nase und einem geschwollenen Knie davon. Der Junge habe sogar angeboten, sie nach Hause zu begleiten. In der Hektik habe die Frau abgelehnt und auch nicht nach seinem Namen gefragt.

Tochter Sandra Gil sucht nun in den sozialen Medien und via die Riehener Schulen nach dem Jungen, der in ihren Augen ein Held ist. Sie möchte sich bei ihm bedanken.

