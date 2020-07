Aufregung in Gipf-Oberfrick – Unbekannter Hund reisst Rehgeiss Ein Jungtier droht zu nun zu verenden: Ein Hund hat dessen Mutter in Gipf-Oberfrick getötet.

Ein Reh wurde im Fricktal von einem Hund gewildert. Symbolbild: Stefan Leimer

Ein unbekannter Hund hat in Gipf-Oberfrick eine Rehgeiss gerissen. Das Tier wurde am Dienstag aufgefunden. Bis Ende Juli müssen Hundehalter im Kanton Aargau im Wald und auf den Waldwegen ihre Hunde an der Leine führen.

Die Rehgeiss wurde im Bereich Engelsmatte/Talrain aufgefunden, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Gemäss Einschätzungen des Jagdaufsehers dürften die Verletzungen von Hundebissen stammen.

Aufgrund des Zustandes der Rehgeiss geht der Jagdaufseher davon aus, dass diese irgendwo ein Kitz hatte. Dieses werde wegen des Fehlens der Mutter ebenfalls sterben, schreibt die Kantonspolizei.

( SDA )