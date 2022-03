Wiederholte Brandstiftung – Unbekannte zünden Altkarton in Münchenstein an Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats brennt in Münchenstein ein Stapel Altkarton. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus.

Ermittlungen der Baselbieter Polizei ergaben, dass das Feuer in Münchenstein mutwillig gelegt worden war. Foto: Kantonspolizei Basel-Landschaft

Am frühen Montagmorgen hat die Feuerwehr in Münchenstein ein in Brand geratener Stapel von Altkarton löschen müssen. Die Polizei geht von einer wiederholten Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Der Brand auf dem Sammelplatz an der Zollweidenstrasse war gegen 04:30 Uhr ausgebrochen, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Erste Abklärungen hätten ergeben, dass der Altkartonstapel mutwillig in Brand gesetzt worden sei. Durch den raschen Feuerwehreinsatz habe ein Übergriff der Brandes auf das anliegende Gelände verhindert werden können.

Es handelte sich nicht um den ersten entsprechenden Fall. Bereits in der Nacht auf den 20. Februar war an derselben Stelle bereitgestellter Altkarton in Brand gesetzt worden. (SDA/ith)

SDA/Isabelle Thommen

