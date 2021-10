Vergewaltigung bei der Heuwaage – Unbekannte rufen zur Spontandemo heute Abend beim Theater auf Am Freitag ist eine junge Frau in einer Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt worden. Am Sonntag soll nun eine spontane Protestaktion gegen sexualisierte Gewalt stattfinden. Katrin Hauser

Im August wurde ebenfalls gegen sexualisierte Gewalt demonstriert – damals im Fall Elsässerstrasse. Bild: Nicole Pont

Unbekannte Organisatorinnen oder Organisatoren rufen in Basel zur spontanen Demonstration gegen sexualisierte Gewalt auf. Sie reagieren damit auf einen Vorfall vom Freitag: Schon wieder ist in Basel-Stadt eine Frau vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei sie in einem Nachtclub in der Nähe der Heuwaage von einem jungen Mann angesprochen worden. Sie habe ihn abgewiesen. Als sie den Club verlassen habe, sei er ihr nachgegangen. In der Fussgängerunterführung beim Lohweg habe er sie vergewaltigt, obwohl sie sich gewehrt habe.

Weiter nach der Werbung

Die Meldung ist kein Einzelfall. In diesem Sommer fand der Prozess zur Vergewaltigung an der Elsässerstrasse in Basel statt. Er sorgte schweizweit für Aufmerksamkeit. Ende August wurde erneut ein Sexualdelikt an der Elsässerstrasse begangen. Etwas früher im Jahr, im Mai, wurde eine Frau bei den WC-Anlagen an der Freiburgerstrasse sexuell genötigt.

Gegen solche Übergriffe will man am Sonntagabend um 18 Uhr auf dem Theaterplatz ein Zeichen setzen. «Wir sind wütend und traurig», schreiben die Autorinnen des Aufrufs. «Kommt zahlreich und mit Transpis. Cis-Männer laufen solidarisch hinten – toxische Männlichkeit ist nicht erwünscht.» Mit Cis-Männern sind Männer gemeint, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt gekommen sind und sich auch als Männer fühlen.

Wer hinter dem Aufruf steht, ist bislang unklar. Aufgeschaltet wurde er mitunter auf der Facebook-Seite des Feministischen Streiks Basel. Der Verein stellt jedoch ausdrücklich klar, dass er die Spontandemo nicht organisiert habe.

Die Polizei sagt auf Anfrage dieser Zeitung, dass sie über die spontane Kundgebung informiert sei. Ein Bewilligungsgesuch sei dafür nicht eingegangen – «wohl nicht zuletzt, weil es auf ein sehr aktuelles Ereignis Bezug nimmt». Gemäss Sicherheitsdirektion sind Kundgebungen mit tagesaktuellem Bezug auch ohne Bewilligung möglich, sofern sie friedlich bleiben.

Katrin Hauser ist Mitglied des lokalen Politikteams. Sie schreibt Analysen, Hintergründe und Porträts, macht aber auch gerne Beiträge zu lokalen Statistiken. @KatrinHauser_94

Fehler gefunden?Jetzt melden.