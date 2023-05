Mit Hakenkreuzfahne an Bord – Umzugswagen kracht in Sicherheitsbarriere vor Weissem Haus Ein Fahrer hat ein Transportfahrzeug offenbar absichtlich in eine Abschrankung gefahren. Im Wagen wurde eine Hakenkreuzfahne gefunden.

Vor dem Weissen Haus in Washington ist ein Umzugswagen in eine Sicherheitsabsperrung gekracht. Wie ein Sprecher des für den Schutz des US-Präsidenten zuständigen Secret Service in der Nacht auf Dienstag erklärte, wurde bei dem Vorfall am Montagabend gegen 22.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MESZ) am nördlich des Weissen Hauses gelegenen Lafayette Square kein Mitarbeiter des Secret Service oder des Weissen Hauses verletzt.

Ein Secret-Service-Sprecher schrieb später im Kurzbotschaftendienst Twitter, «erste Erkenntnisse der Ermittler» wiesen darauf hin, dass der Fahrer die Barriere «absichtlich» angesteuert haben könnte. Es werde wegen mehrerer mutmasslicher Straftatbestände ermittelt.

Dem lokalen Nachrichtensender WUSA9 zufolge wurde in dem Lastwagen der in den USA beliebten Leihfirma U-Haul eine Hakenkreuzfahne gefunden, weitere Informationen lagen dazu aber zunächst nicht vor. Auf einem Video, das ein Journalist eines mit Fox News verbundenen Senders veröffentlichte, war ein Roboter zu sehen, der die Ladefläche des Lkw durchsuchte.

Der Lafayette Square, an dem sich der Vorfall ereignete, liegt wenige hundert Meter vom Weissen Haus entfernt, im Umkreis befinden sich mehrere Luxushotels. Dem mit Fox verbundenen Nachrichtensender zufolge wurden mehrere Hotelgäste gebeten, ihr Hotel zu verlassen.

