Birsfelden wartet weiter – Umzug der Gemeindeverwaltung auf unbestimmte Zeit verschoben Das Mobiliar ist inzwischen vollständig eingetroffen und aufgebaut. Gezügelt wird aber trotzdem nicht mehr dieses Jahr. Noch immer fehlt etwas. Nathalie Reichelt

Die neue Gemeindeverwaltung ist eigentlich so gut wie bezugsbereit – dennoch müssen sich die Birsfelder noch gedulden, bis sie in die neuen Räumlichkeiten können.

Kaum hatte sich die Gemeindeverwaltung Birsfelden damit abgefunden, dass der Umzug in das neue Gebäude am Zentrumsplatz auf unbestimmte Zeit verschoben wird, kamen am Mittwoch vor einer Woche unerwartete, aber erfreuliche Neuigkeiten: Die fehlenden Büromöbel konnten innert zweier Tage doch noch geliefert werden. Grund für die Verschiebung des Umzugs, der vergangene Woche hätte stattfinden sollen, war eine Cyber-Attacke auf die Büromöbelfirma, bei der die Tische und Stühle bestellt waren. Daraufhin hatte die Gemeindeverwaltung das Vorhaben abgeblasen.

«Plötzlich ging alles schnell», sagte Martin Schürmann, Leiter der Gemeindeverwaltung, vergangenen Freitag. Mittlerweile stehen alle Büromöbel vollständig aufgebaut am neuen Standort. Gezügelt wird aber vorerst trotzdem noch nicht. Denn es fehlen noch zwei Glasscheiben, die am Gebäude auf der Seite der Schulstrasse angebracht werden sollen. Die jetzigen haben nicht die richtige Sichtschutzfolie drauf. Wann die Fenster geliefert werden, ist noch nicht bekannt.

Probleme mit amerikanischen Möbeln

Auch mit dem Organisieren eines neuen Umzugstermins will die Gemeindeverwaltung noch warten. Der nächste mögliche Umzugstermin würde wohl erst in die erste Dezemberhälfte fallen – und kurz vor Weihnachten umzuziehen, habe man hinsichtlich des Endjahresstresses sowieso nicht für sinnvoll erachtet. Der Umzug der Gemeindeverwaltung gilt also weiterhin als «auf unbestimmte Zeit verschoben».

Die Gemeindeverwaltung kaufte sich die benötigten Möbel nicht nur bei einer, sondern gleich bei drei verschiedenen Firmen. Schiefgelaufen ist es mit dem Bürolieferanten Steelcase mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Birsfelden hat die amerikanische Firma jedoch nicht selber beauftragt, denn der Auftrag in Höhe von einer Viertelmillion Franken lief über die Schweizer Büroplanungsfirma WSA, die wiederum Steelcase als Partner hat.

Was beim neuen Standort anders als beim alten sein wird, ist die Trennung zwischen dem Kunden- und dem Mitarbeiterbereich. Nebst den Schaltern wird es genügend Möglichkeiten für Kundenberatungen geben – natürlich so gestaltet, dass die Diskretion gewahrt bleibt.

Die neue Gemeindeverwaltung erstreckt sich über drei Stockwerke. Im Erdgeschoss befinden sich die Information, die Einwohnerdienste sowie die Abteilung Finanzen und Steuern; der erste Stock beherbergt die Bereiche Sicherheit und Rettung und die sozialen Dienste; im dritten Stock werden diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Büro haben, die für die Abteilungen Bau, Verkehr und Umwelt, Gesellschaft, Freizeit und Kultur sowie für die Stadtentwicklung zuständig sind. Das Sekretariat und die Verwaltungsleitung sowie der Gemeindepräsident Christof Hiltmann werden ebenfalls im obersten Stock zu finden sein. Drei Sitzungszimmer bieten in der zweiten Etage ausserdem ausreichend Platz für Besprechungen und Anlässe.