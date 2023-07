Nach Erdölfund in Guyana – Umweltschützerin: «Wir graben uns hier unser eigenes Grab» Das Südamerikanische Land war mal Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Jetzt droht Guyana unterzugehen. Vom einsamen Kampf einer Anwältin gegen ihre Regierung, den Klimawandel und globale Ölkonzerne. Christoph Gurk

Die Politik in Guyana ist stark nach ethnischen Gesichtspunkten gespalten: 29 Prozent der Bevölkerung sind afrikanischer Abstammung und 40 Prozent ostindischer Abstammung. Foto: Matias Delacroix (AP Photo)

In einem Park in Georgetown schwimmt ein halbes Dutzend Seekühe in einem Teich. Es ist später Vormittag, die Luft ist schwül, Gewitterwolken spiegeln sich im trüben Wasser. Manchmal steckt eines der Tiere den Kopf raus, Kulleraugen, Bulldoggenschnauze, und rupft am Gras, das Spaziergänger ihm hinhalten. Dann taucht es wieder ab und dreht weiter seine Kreise.