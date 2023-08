Mann der Tat: Christian Keller (l.) übernimmt von Armin Faes die «Kleinbasler Zeitung». Foto: PD

Erster Gedanke: Schon wieder er!

Am Donnerstagabend hat «OnlineReports» publik gemacht, dass Christian Keller die «Kleinbasler Zeitung» (Auflage: 42’000) kauft. Und das Portal resümiert: «Mit diesem Schritt gewinnt Keller in der Medienlandschaft an Einfluss».

Keller lacht milde durch den Telefonhörer, als er das hört. Dabei ist er ja auch ein Mann, der weiss, wie grosse Worte gesprochen werden, als begnadeter Rhetoriker: Wenn er aber als Unternehmer denkt, hat er immer für etwas mehr Demut geworben.

Und das tut er auch jetzt: «Ich werde mich hüten, eine grosse Klappe zu halten. Es hat schon so viele vollmundige Ankündigungen und Projekte in der Medienbranche gegeben.»

Rhetorisch fragt er nach: «Gibts die alle noch?»

Gegenlesen-Gugus

Aber so falsch liegt «OnlineReports» ja nicht, in Zeiten der Medienkonzentration – fragen Sie mal bei der «Basler Zeitung» nach –, da Keller nun fünf Jahre nach der Lancierung «Prime News» einen zweiten Titel übernimmt.

Wer ist dieser Mann, der sich im Kleinen gegen die Grossen behaupten will?

Keller (40), ehemaliger BaZ-Lokalchef, ein hartnäckiger Rechercheur, hat sich als Journalist einen Namen gemacht, bevor er 2018 zum Unternehmer geworden ist. Was eine gewisse Logik hat, da ihm kaum ein Wort lieber über die Lippen kommt als «Unabhängigkeit».

Er ist ein Idealist, der an das Eigenständige glaubt und an die Medien – und ja, sogar an die Journalisten (Gegenlesen ist für ihn Gugus, da unnötig bürokratisch). Keller ist ein Bürgerlicher, ein liberaler Idealist, der sogar in einer kriselnden Branche immer wieder eine Chance erkennt, wo alle längst desillusioniert abgewunken haben.

Geht das?

Und obschon man davon ausgehen könnte, dass er für ein neues Abenteuer wie die «Kleinbasler Zeitung» eigentlich gar keine Zeit hat.

Keller ist immer noch Herausgeber von «Prime News» (aber nicht mehr Chefredaktor), er arbeitet für den «Nebelspalter» von Markus Somm als Geschäftsführer auf Mandatsbasis (aber wie man hört, entspricht dies «mindestens» einem Vollzeitpensum). Und eine Frau, drei Kinder und einen Hund hat er auch noch.

Krass, Keller.

Fragen nach Zeitmanagement, nach Überforderung auch: Die wischt er beiseite, als gingen ihn solche gar nicht viel an, als hätten seine Tage etwas mehr Stunden als die der anderen. Bei «Prime News», sagt er, sind die zehn Mitarbeiter so gut wie selbstständig, bei seinem «Freund» Somm ist die Arbeit «spannend, lehrreich», sind die Fortschritte «motivierend».

Auch bei der «Kleinbasler Zeitung» ist alles «eingespielt», «Synergien» möglich und «sowieso muss gar nicht so viel geändert werden». Die «liebevollen Beiträge» sollen weiterhin erscheinen, man will ein «Kosmos für die Quartiere» bleiben.

Dann gehts?

«Dann gehts.»

Ein Spinner?

Aber Keller sagt schon auch, dass «der Keller nicht alles allein machen kann», weil, wenn das so wäre, «würde ich es schlecht machen». Und er gibt zu: «Da bin ich zum Teil noch ungenügend.»

Frei von Arbeit wird sein neuestes Engagement nicht sein, eher ein «Risiko», da die Zahlen «rot» sind und alles auch «furchtbar schiefgehen könne».

Es sei ein Leben am Limit, das sagt er selber, «ich habe keine finanziellen Reserven». Darum übernimmt er auch nur die Marke und nicht die Firma «Kleinbasler Zeitung» (was unternehmerisch ein kluger Schachzug ist), und irgendwie müsse man ja «ein Spinner» sein, das alles so zu machen.

Dass er es macht, liegt wohl vor allem daran, dass ganz tief in ihm ein Anachronismus schlummert (auch wenn er die Realität nicht verkennt und Trends nicht ignoriert). Bloss keine Medienkonzentration. Er schätzt Unternehmen, die anders funktionieren, die andere Geschichten machen können und sich nicht wie «Börsenhändler», wo nur der nächste Klick zählt, verhalten müssen.

Und das geht eben mit: Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit.

Militärisch!

Immer kann er sich nicht durchsetzen. So fuchst es ihn etwa, wenn seine von ihm ausgebildeten Talente zu grösseren Konzernen wechseln, dass er am liebsten eine Ablösesumme, wie im Fussball üblich, für seine Schützlinge fordern würde.

Leistung muss belohnt werden. Das ist sein oberstes Gebot. Auch nicht überraschend, bei einem «ausrangierten, alten Oberleutnant Infanterie». Wenn er sich bei diesem Thema in Rage redet, und das kann er ziemlich gut (und hat wohl auch Gefallen daran), dann erkennt man den militärischen Background, die Freude am Führen, die Möglichkeit des Chefseins.

Mit der Konsequenz: Bei Keller ist vieles oft «überragend», wenn man mitzieht. Tut (oder kann) man das nicht, hat mans bei ihm schwer.

«Keine Zeit»

Was er von sich verlangt – finanzielle Entbehrungen, Zeitaufwand, Leidenschaft –, verlangt er von anderen auch. Wenn es sich manche ein wenig bequemer einrichten möchten, etwa mit einer staatlichen Medienförderung, nimmt er das persönlich. Die nationale Vorlage hat er bekämpft. Regionale Vorschläge lehnt er ebenfalls strikt ab.

Die Haltung von «Bajour» und vielen Politikern, die ziemlich ausgiebig an Staatsgelder denken: für ihn ein No-go.

Lieber würde er scheitern …

Aber daran denkt er nicht, «kann ich gar nicht».

Warum?

«Keine Zeit.»

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.