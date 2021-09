Basler Demo gegen Zertifikat – «Sind enttäuscht, dass nicht mehr teilgenommen haben» Am Montag protestierte eine Gruppe gegen die Zertifikatspflicht an der Uni Basel. «Ich will einfach studieren», sagt eine Teilnehmerin. Ein Studierendenvertreter missbilligt die Aktion. Lucas Huber

Studentinnen und Studenten protestierten am Montagmorgen gegen die Einführung einer Covid-Zertifikatspflicht an der Uni Basel. Foto: Nicolas Rimoldi

Am Montag war Semesterstart an den Schweizer Universitäten. Doch es marschierten nicht nur frischgebackene Studentinnen und Studenten in die Vorlesungssäle, sondern auch rund 100 Demonstrantinnen und Demonstranten über den Campus. Auslöser war die Covid-Zertifikatspflicht. In Bern oder Zürich, wo 3-G seit gestern gilt, protestierten ebenfalls einige Dutzend Studierende.

Auf ihrem Weg vom Petersplatz zum Barfüsserplatz forderte die Gruppe Zertifikatsfreie Bildung

von der Zertifikatspflicht entbundene Bildung. Die Gruppe hatte sich nach der Ankündigung des Rektorats ad hoc gebildet. Am Montag zählte die Chatgruppe im Messenger Telegram 699 Mitglieder, auf Instagram über 2000 Follower.