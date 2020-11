Trotz Lockdown in Basel – Umstrittene Präsenz-Kurse für Pflegende Weiterbildungen dürfen wegen Corona nur digital stattfinden, dennoch bietet der Berufsverband der Pflegenden Präsenzunterricht an. Altersheime und Spitäler sind nicht erfreut. Doch die Behörden erlauben die Veranstaltungen. Joël Hoffmann

Pflegekräfte arbeiten eng mit gefährdeten Personen zusammen. Dennoch dürfen sie an freiwilligen Weiterbildungskursen teilnehmen. Foto: Keystone

Während in Basel die Restaurants trotz Schutzkonzepten wieder geschlossen und auch Weiterbildungen im Präsenzunterricht verboten wurden, bietet der Berufsverband der Pflegefachpersonen beider Basel (SBK) dennoch Präsenzunterricht an. Das sind keine Pflichtkurse für Studierende, sondern Angebote für ausgebildete Fachkräfte. Während die Behörden fordern, dass sich die Menschen möglichst wenig physisch begegnen sollen, um Corona-Infektionen zu vermeiden, dürfen sich jene Berufsleute für ganztägige Veranstaltungen treffen, die etwa in Altersheimen mit besonders verletzlichen Personen arbeiten.