Terminal für den kombinierten Verkehr – Umschlagbahnhof in Weil am Rhein wird vergrössert Die Deutsche Bahn investiert 165 Millionen Euro in den Güterumschlag – und spekuliert auf eine Anbindung auch an das Terminal Gateway Basel Nord. Thomas Dähler

Der Umschlagbahnhof der Deutschen Bahn in Weil am Rhein heute. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

«13,4 Millionen LKW-Kilometer können jährlich vermieden und 10’000 Tonnen CO₂ eingespart werden», sagt Projektleiter Ulrich Holst. Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag in Weil ihre Pläne für eine umfangreiche Erweiterung des Umschlagbahnhofs an der Schweizer Grenze vorgestellt. Mit der Investition von 165 Millionen Euro will sie die Bahnkapazität massiv erhöhen und mit modernen Anlagen die Transporteure für die Verlagerung auf die Schiene gewinnen. Erklärtes Ziel sei die Stärkung des «wichtigen europäischen Güterkorridors Rhin-Alpine», heisst es in der Presseinformation der Deutschen Bahn.