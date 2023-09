Umkämpfter Markt für E-Autos – So wollen die chinesischen Autobauer die Deutschen abhängen Die Hersteller aus China zeigen, was sie von der Konkurrenz aus Europa halten. Auf der grossen Automesse in München positionieren sie sich als Alternative. Christina Kunkel Florian Müller

Die Marke BYD ist europäischen Konsumenten noch fremd. Das will der chinesische Hersteller auf der Automesse in München ändern. Foto: Keystone

Dafür, dass sie den Europäern noch nichts verkaufen können, haben sie ganz schön aufgefahren: Auf dem Münchner Königsplatz, direkt neben der Hauptbühne, umrahmt von historischen Fassaden hat Avatr seinen Stand auf der Mobilitätsmesse IAA aufgebaut. Avatr, das ist nicht der Kinofilm, sondern eine chinesische Automarke. Ein Zusammenschluss der Autobauer Changan und Nio mit dem Batteriehersteller CATL und dem Technologiekonzern Huawei. Doch die Elektro-Limousine, die Avatr hier präsentiert, wird auf absehbare Zeit nicht auf europäischen Strassen fahren. Warum also so ein Riesenstand mitten in München?



«Weil wir in München ein Designzentrum haben», erklärt ein Sprecher. Und sie den Europäern präsentieren wollen, was diese gerade verpassen. «Europa ist überhaupt nicht futuristisch», sagt der Sprecher. Der Markt sei noch nicht reif für ihr Produkt, das in China bereits seit einem Jahr verkauft wird. Gut, räumt er auf Nachfrage ein, ein weiterer Grund sei, dass sie das Betriebssystem von Huawei in Europa nicht nutzen können. «Aber daran arbeiten wir.» Als ersten Auslandsmarkt wollen sie lieber Südostasien ansteuern, da sind sie Huawei nicht so feindlich gesonnen. Nächstes Jahr soll es so weit sein.



Wer weiss, ob Avatr nicht zu spät dran ist, wenn es mal nach Europa kommt. Denn die anderen chinesischen Marken führen jetzt gerade ein E-Auto nach dem anderen ein. Leapmotor und Xpeng kommen nächstes Jahr, MG und BYD sind schon da und verkaufen gute Stückzahlen. BYD und SAIC suchen mittlerweile sogar Standorte für eigene Fabriken in Europa. Avatr ist auch nicht der einzige chinesische Autobauer mit einer Niederlassung in München: Dort gibt es neben Changan und Nio auch noch Great Wall.



Sie folgen damit dem Ruf der Pekinger Zentralregierung, die schon in wenigen Jahren global führende Autohersteller aus China sehen will. Dabei schreckt sie im Heimatmarkt auch vor Protektionismus nicht zurück, um die eigenen Firmen fit zu spritzen für den Weltmarkt. Und die Industriepolitik zahlt sich hier aus.