Boomgemeinde Allschwil – Umgestaltung des Areals Weiherweg konkretisiert sich Warteck Invest steckt 75 Millionen Franken in die Erneuerung und Verdichtung ihres Areals an der Binningerstrasse in Allschwil. Dorothea Gängel

Das Modellbild für die Umgestaltung des Areals Weiherweg in Allschwil. Foto: zvg

Am Donnerstag informierte Warteck Invest, Eigentümerin des Areals «Weiherweg» in Allschwil, die Mieterinnen und Mieter der Wohnhäuser zu den konkreten Erneuerungs- und Verdichtungsplänen. Vorausgegangen war eine schriftliche Mitteilung zu dem Vorhaben im August 2021. Die bestehenden Wohnhochhäuser aus dem Baujahr 1969 mit 82 Wohnungen sollen zurückgebaut und durch ein neues, rund 70 m hohes Wohnhochhaus sowie ein zweites sechsgeschossiges Wohnhaus ersetzt werden. Dadurch verdoppelt sich die Anzahl der Wohnungen auf dem Areal auf über 160.

Um der bisherigen Mieterschaft Ersatz anbieten zu können, werden vor dem Abriss der Bauten in einer ersten Etappe ein fünf- und ein sechsgeschossiger Ergänzungsbau auf dem 9000 Quadratmeter grossen Areal erstellt. Wer möchte, bekommt die Möglichkeit, darin eine Wohnung zu beziehen. Zu welchen Konditionen diese vermietet werden, steht noch nicht fest, da das definitive Bauprojekt mit Wohnungstypen und Grundrissen erst später erarbeitet wird. «Es wird auf jeden Fall Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen (Singles, Familien, ältere Personen) geben», sagt Daniel Petitjean, CEO bei Warteck Invest.

Baubeginn der ersten Etappe: 2025

Neben den Wohnungen sollen auch der heute bereits bestehende Kindergarten sowie Gewerbeflächen in den neuen Gebäudekomplex integriert werden. Der für die Realisierung notwendige Quartierplan ist derzeit im Entstehen und muss vom Einwohnerrat der Gemeinde genehmigt werden. Die Bauarbeiten für die erste Etappe können voraussichtlich 2025 beginnen. Mit dem Abschluss aller Arbeiten rechnet Warteck Invest bis 2029. Die Immobiliengesellschaft investiert rund 75 Millionen Franken in dieses Projekt.

Grund für die umfassenden Erneuerungsarbeiten sind gemäss der Besitzerin zum einen die veralteten technischen Einrichtungen, die fehlende Energieeffizienz sowie der nicht mehr zeitgemässe Erdbeben- und Feuerschutz. Zum anderen sind, laut Aussage von Petitjean, in Allschwil in den letzten Jahren Hunderte von neuen Arbeitsplätzen entstanden, weitere kämen in naher Zukunft hinzu. Diese Entwicklung erhöhe den Bedarf an Wohnraum.

Das bestätigte auch der Gemeinderat von Allschwil, Christoph Morat, in einer Medienorientierung im April dieses Jahres. Insgesamt bestehe bis 2035 ein Potenzial für bis zu 500 zusätzliche Arbeitsplätze und Platz für Wohnräume für etwa 1100 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Expansion erfordert einen guten verkehrstechnischen Anschluss des Quartiers an den Bahnhof Basel und die Innenstadt. Ab 2026 soll daher an der Verlängerung der Tramlinie 8 über die heutige Endstation Neuweilerstrasse hinaus bis ins Bachgraben-Areal gebaut werden.

