Gewitter erfassen die Schweiz – Umgeknickte Bäume in Basel, Hagelschauer in mehreren Regionen Nach einem schwülwarmen Tag zieht ein kräftiges Gewitter durch die Schweiz. Dabei prasseln auch grosse Hagelkörner nieder.

Am Dienstagabend haben erste Gewitter die Schweiz erreicht. Basel sei von heftigen Gewittern mit örtlichem Hagel betroffen, twitterte Meteonews. Basel liege voll in der Zugbahn von heftigen Gewittern und «kriegt eine Breitseite ab», hiess es beim Wetterdienst weiter. In der Region knickten deshalb mehrere Bäume um.

Es kam in der Nordwestschweiz zu kräftigen Windböen von 70 km/h, wie SRF Meteo auf Twitter schrieb. Die Temperatur sei in Basel von 32,7 Grad um mehr als 10 Grad zurückgegangen. Wegen Starkregen sei der Ebenrain-Tunnel auf der A2 Luzern Richtung Basel gesperrt worden. In Veltheim AG hagelte es Körner mit einem Durchmesser von rund 2 cm, wie es weiter hiess.

Auch das Berner Oberland, das Zurzibiet und Schaffhausen seien betroffen. Die Gewitter würden weiter Richtung Zentralschweiz ziehen. Bereits seien 6000 Blitze gezählt worden. In Veltheim AG hagelte es Körner mit einem Durchmesser von rund 2 cm, wie es weiter hiess.

Laut Wetterdiensten wurden für die Nacht auf Mittwoch besonders gegen Norden und am Juranordfuss Gewitter erwartet.

