Negative Auswirkungen auf Arbeitgeber – Umfrage bei Unternehmen lässt an Basler Mindestlohn zweifeln Die Uni Basel hat bei Betrieben nachgefragt, was die Auswirkungen des Mindestlohns sind. Kleinbetriebe müssten die Preise hochschrauben und könnten weniger Personal anstellen, heisst es.

Jubelnde Linke und Gewerkschaften, nachdem Basel-Stadt 2021 einen Mindestlohn angenommen hat. Foto: Pino Covino

Die Erkenntnisse aus den Studien, die das Onlineportal «Prime News» am Dienstag publizierte, bergen Zunder. Erstmals liegen Daten vor, die rund sechs Monate nach Einführung des Basler Mindestlohns erhoben wurden. Die Arbeit offenbart, dass ein gesetzlich festgelegtes Minimaleinkommen für einige Firmen, insbesondere Kleinbetriebe in Tieflohnbranchen, Konsequenzen hat.

Gewerkschaften und linke Parteien priesen den Mindestlohn derweil als soziale und moralisch indiskutable Massnahme gegen die Verarmung an. Mit grossem Erfolg, wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat.

Die Argumente überzeugten 2020 den Kanton Genf. Danach stimmte Basel-Stadt dem Minimaleinkommen von 21 Franken pro Stunde zu (mittlerweile liegt es bei 21.45 Franken), und in Zürich und Winterthur segnete das Volk erst am vergangenen Wochenende 23.90 respektive 23 Franken ab.

Nun lässt die Umfrage, an der auch die Basler Arbeitsökonomin Conny Wunsch mitgearbeitet hat, allerdings Zweifel daran aufkommen, ob der Mindestlohn Schlechtverdienern wirklich hilft. Vielmehr stellt sich die Frage, ob der Mindestlohn nicht eher Arbeitsplätze killt, da die Firmen in den Tieflohnbranchen weniger Personal einstellen.

Mitfinanziert von Gewerbe- und Arbeitgeberverband

Das wirtschaftswissenschaftliche Institut der Universität Basel (WWZ) befragte im ganzen Land Unternehmen, die anonym einen Fragebogen ausfüllten. Schweizweit nahmen 1969 Betriebe teil, 189 aus Basel-Stadt. Die Erhebung der Daten beruht auf Angaben der einzelnen Firmen. Der Basler Gewerbeverband, Handelskammer beider Basel, Arbeitgeberverband Region Basel finanzierten die Arbeit mit.

Rund 30 Prozent der Unternehmen führten an, wegen des Mindestlohns die Produktpreise erhöht zu haben oder dies künftig tun zu wollen. Jeder vierte Betrieb hat aufgrund des neuen Gesetzes weniger Personal angestellt. 23 Prozent der Firmen gaben an, weniger Investitionen für die Weiterentwicklung des Unternehmens eingesetzt zu haben.

Ausserdem hätten 15 Prozent der Unternehmen das Personal wegen der Erhöhung der Lohnkosten mit einer stärkeren Automatisierung ersetzt. 14 Prozent, heisst es in der Studie, die auch der BaZ vorliegt, hätten Arbeitsplätze in andere Kantone verlagert, in denen es kein Minimaleinkommen gebe. Jede zehnte Firma habe Personal entlassen oder die Arbeitsstunden reduziert – eine Entlassungswelle sei jedoch ausgeblieben.

Gegenüber «Prime News» zeigt sich SP-Grossrat Beda Baumgartner, einer der grössten Verfechter des Mindestlohns, unbeeindruckt von der Umfrage. Er sagt: «Ich habe starke Zweifel, ob die höheren Preise bei den aktuellen Inflationseffekten tatsächlich auf den Mindestlohn zurückzuführen sind.»

Wie repräsentativ sind die Ergebnisse?

Baumgartner findet, dass das Verhalten der Firmen noch nicht beurteilt werden könne, da der Zeitraum seit Einführung des Mindestlohns zu kurz sei. Tatsächlich halten die Studienautoren selbst fest, dass die Resultate nicht repräsentativ seien.

Allerdings betonen sie auch, dass «die Zurückhaltung bei Neueinstellungen bedeutet (…), dass es für Stellensuchende schwieriger wird, eine Stelle zu finden». Zudem sollen vor allem Kleinbetriebe sich bei ihren Investitionen zurückgenommen haben. «Werden diese nicht rechtzeitig nachgeholt, kann dies längerfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und somit auch Arbeitsplätze gefährden», heisst es.

