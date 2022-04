Brayan Riascos: Aus der Ukraine zu GC – Um 3 Uhr klopften sie an die Tür und riefen: «Es ist Krieg!» Der Fussballer musste seine Besitztümer in Charkiw zurücklassen, als er aus der Ukraine zu GC wechselte. Nun sagt er: «Ich werde hier grossartig behandelt.» Marcel Rohner Fabian Sangines (Text) Ela Çelik (Fotos)

Unverhofft bei den Grasshoppers gelandet: Brayan Riascos ist das neuste Gesicht im internationalen GC. Foto: Ela Çelik

Es ist der 24. Februar 2022, der Tag an dem sich alles ändert. Mitten in der Nacht klopfen sie an die Tür, 3 Uhr muss es etwa sein. «Es ist Krieg!», rufen sie. Brayan Riascos spürt die Verzweiflung seiner Teamkollegen, «es war beklemmend», sagt er.

Charkiw, die zweitgrösste Stadt der Ukraine, gehört zu den ersten Zielen der Russen, auch in diesen Tagen wird sie von zahlreichen Explosionen erschüttert. Riascos, ein Kolumbianer, muss seine Besitztümer zurücklassen, er fliegt aus der Türkei nach Portugal, und er weiss, dass er so schnell nicht wieder für Metalist spielen wird.