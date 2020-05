Moment mal – Um diesen Vogelschiss kümmert sich deine Polizei Auf Facebook zeigt die Basler Polizei ein von Saatkrähen total verkotetes Auto und mahnt, Fahrzeuge nicht zu lange in der blauen Zone zu parkieren. Weshalb, bleibt unklar. Martin Regenass

Social-Media-Cop postet Scheisse: Ein legal parkiertes Auto dürfe trotz Jahresparkkarte nicht zu lange in der blauen Zone stehen bleiben, bringt die Basler Polizei zum Ausdruck. Foto: Polizei BS

Unappetitlich, widerlich und von einem veritablen Shitstorm von Saatkrähen getroffen: So präsentiert die Kantonspolizei einen silberfarbenen Citroën an der Pruntruterstrasse auf Facebook. Dazu steht: «Es gibt verschiedene gute Gründe, sein Auto nicht zu lange in der blauen Zone stehen zu lassen.» Was genau die Polizei mit den Worten meint, geht aus dem Post nicht hervor. Spricht die Polizei auf die eigene Bussenpraxis an, wenn ein Auto ohne gültigen Parkschein in der blauen Zone steht und sie Strafzettel verteilt? Oder ist der Post als Versuch zu verstehen, rot-grüne Parkplatzpolitik zu machen, um die Autofahrer zu erziehen damit sie ihre Fahrzeuge möglichst nicht auf öffentlichen Parkplätzen parkieren? Oder macht sich die Polizei mit dem Eintrag einfach lustig über einen Automobilisten?