Donald Trumps Partei – Um die Seele der Republikaner tobt ein brutaler Kampf An den Rand drängen? Umschmeicheln? Die Republikaner ringen mit der Frage, wie sie mit dem Ex-Präsidenten umgehen sollen. Trump nennt derweil deren wichtigsten Vertreter in Washington «Hurensohn». Christian Zaschke aus Washington

Schiesst gegen republikanische «Feiglinge» und «Verlierer»: Donald Trump, getrieben von seinen Impulsen, will die Partei im Klammergriff behalten. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Es mangelt in den beiden grossen politischen Parteien der USA nicht an Wendehälsen, aber dem republikanischen Senator Lindsey Graham machte in dieser Hinsicht bisher niemand ernsthaft Konkurrenz. Noch 2016 nannte er Donald Trump unter anderem einen Rassisten und Heuchler, um ihn nach dessen Wahl zum Präsidenten in einer unterwürfigen Weise zu umgarnen, die selbst manche seiner Parteifreunde als schamlos empfanden. Vor wenigen Tagen hat nun Nikki Haley mal wieder die politische Bühne betreten, und es wirkt, als habe sie sich zum Ziel gesetzt, Graham den Titel des grössten Opportunisten in Washington streitig zu machen.