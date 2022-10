Musical am Theater Basel – Um die «Lady» tobt ein Generationenkonflikt Eine langjährige Moderedaktorin besucht eine Therapie, weil ihre Traumwelt allmählich verblasst und die junge Generation sie abschiessen will. Zum Schluss kommt alles anders als geplant. Simon Baur

Ein «Musical Play» mit Liedtexten von Ira Gershwin und der Musik von Kurt Weill. Foto: Ingo Hoehn

Dem Stoff von «Lady in the Dark» liegt das Broadway-Musical von 1941 nach dem gleichnamigen Buch des amerikanischen Autors Moss Hart, den Liedtexten von Ira Gershwin und der Musik von Kurt Weill zugrunde. Für die Basler Inszenierung bediente man sich des Textes von Roman Hinze, der das amerikanische Original ins Deutsche übertragen und sprachlich aktualisiert hat. Die damaligen Zeitumstände, Medialisierung, Wirtschaftskrise und Krieg in Europa, wie sie teils auch in Orson Welles’ «Citizen Kane» gezeigt werden, sind mit heute vergleichbar, was zur Aktualität der Oper beiträgt.