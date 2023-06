Reportage aus ukrainischem Katastrophengebiet – Um die giftigen Kiesel kümmert sich keiner, jetzt gehts ums Überleben Die Menschen in den überfluteten Gebieten holen aus dem Schlamm, was zu retten ist. Sie haben Besatzung und Bomben überstanden, sie machen weiter – schon aus Trotz. Tomas Avenarius aus Symiwnyk

Dass es die Russen waren, daran hat hier im Dorf keiner Zweifel: Ein Mann vor seinem Haus in Afanasijiwka. Foto: Oleksii Filippov (AFP)

Vielleicht war es die Verzweiflung, vielleicht auch nur die Erinnerung an seine Zeit als Seemann: «Ich war überall damals, in Djibouti, in Mogadiscio, in Aden», hatte Andrei Dorofejew am Abend erzählt. Dann war er abgeschweift, hatte über das Leben geschimpft, das Hochwasser, die Russen, seine Frau.