Eine «Demo» mit Tanz und Gesang – Um das Musical-Theater zu retten, wird die Freie Strasse zum Broadway Kulturschaffende aus der Region Basel wehren sich gegen den Umbau des Gebäudes in ein Schwimmbad. Am 7. September soll die Initiative für den Erhalt des Theaters eingereicht werden. Andrea Schuhmacher

Kulturschaffende aus der Region Basel «demonstrieren», um ihre Unterstützung für den Erhalt des Musical-Theaters Basel zu zeigen. Archivfoto: Dominik Plüss

Am 7. September, um 10 Uhr, wird es laut in der Freien Strasse. Der Grund: wieder einmal eine «Demonstration» in Basel. Aber nicht irgendeine Demo – eine mit professionellen Tänzerinnen und Sängern. Denn am besagten Tag wird die Initiative für den Erhalt des Musical-Theaters Basel eingereicht. Das Ensemble von Sister Act Basel und Mitglieder der Tanz- und Musicalschule Move in Arts aus Liestal, Rheinfelden und Ziefen begleiten das Initiativkomitee und liefern eine Show.

Nach einem «Musical-Umzug» durch die Freie Strasse soll die Initiative mit einer Darbietung beim Rathaus der Regierung übergeben werden, schreibt der Showchor Serotonez Switzerland. Die Gruppe führt vom 6. bis 9. September das Stück «Sister Act» im Musical-Theater Basel auf.

Sanieren oder nicht sanieren?

Der Kanton Basel-Stadt beabsichtigt, das Gebäude in eine Schwimmhalle umzubauen. Das Musical-Theater rentiere nicht, begründet die Regierung ihren Entscheid. Zudem müsse es für einen weiteren Betrieb zwingend saniert werden. Aus den Mieteinnahmen konnten jedoch keine Rücklagen gebildet werden, um die nun nötige Sanierung zu finanzieren.

Kulturschaffende aus der Region Basel wehren sich gegen die aus ihrer Sicht «sinnlose Zerstörung» einer «intakten und funktionsfähigen Kulturinfrastruktur», wie etwa Toni Kleimann im November letzten Jahres der BaZ sagte. Der Rentner ist federführend an der Volksinitiative für die Rettung des Musical-Theaters beteiligt. In vier Monaten konnte das Komitee die 3000 benötigten Unterschriften sammeln.

Eigener Song und Zeichen setzen

Das war bereits im April der Fall. Dass die Initiative erst im September eingereicht wird, hat taktische Gründe. Der Regierungsrat hat vor über einem Jahr 200’000 Franken für weitere Abklärungen zur baulichen Machbarkeit eines Hallenbads im Musical-Theater Basel bewilligt. Wie Toni Kleimann auf Anfrage der BaZ sagt, erwartet man die Resultate dieser Machbarkeitsstudie nun im Herbst. Das bestätigt auch das Finanzdepartement Basel-Stadt.

Mit der Show rund um die Übergabe der Initiative wolle man vorgängig «ein Zeichen» setzen, so Kleimann. Und er verrät: «Drei Musicaldarsteller nehmen zurzeit im Studio extra dafür einen Song auf – Florian Schneider, Niklaus Rüegg und Lucca Kleimann.» Die Polizei sei informiert.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.