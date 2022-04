Neun Polizisten verletzt – Ultrarechte in Schweden attackieren Polizei mit Steinen und Knallkörper Bei einer bewilligten Kundgebung der rechtsextremistischen Gruppierung «Stram Kurs» kam es zu Angriffen auf die Polizei. Ein Polizeiwagen wurde entführt, weitere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Mehrere Polizisten wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Bei der Versammlung der rechtsextremistischen Gruppe wurden mehrere Polizeifahrzeuge in Brand gesteckt. Mindestens neun Polizisten wurden mittelschwer verletzt. Laut der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» wurde Polizeiwagen gar entführt.

Immer wieder kommt es in Schweden zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und der rechten Gruppierung «Stram Kurs».

Diese wird von Politiker und Rechtsanwalt Rasmus Paludan angeführt.

Bei Versammlungen sorgt die Gruppe immer wieder mit islamfeindlichen Aktionen für Aufruhr und Empörung.

So werden beispielsweise Korane verbrannt.

Am Rande einer Versammlung einer ultrarechten Gruppierung in der schwedischen Stadt Örebro ist es zu schweren Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mindestens neun Mitglieder der Sicherheitskräfte wurden dabei am Freitag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Ausschreitungen gerieten auch Polizeifahrzeuge in Brand, ein weiterer Wagen soll entführt worden sein, berichtet die Zeitung «Aftonbladet».

Beamte seien von Steinen getroffen worden, manche hätten auch gebrochene Arme, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung. Angaben zu möglicherweise verletzten Protestierenden machte sie nicht.

Rechtsaussen-Gruppierung «Stram Kurs» bereits am Vortag gewalttätig

Bereits am Vortag war es am Rande einer Versammlung der islam- und einwanderungsfeindlichen Gruppierung Stram Kurs (Strammer Kurs) im schwedischen Linköping zu Ausschreitungen gekommen. Drei Polizisten mussten dort wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Stram Kurs wird von dem Politiker und Rechtsanwalt Rasmus Paludan angeführt, der derzeit durch verschiedene schwedische Städte zieht und dort Versammlungen abhält. Bei diesen Versammlungen soll immer jeweils ein Koran verbrannt werden. Stram Kurs sorgt in Skandinavien immer wieder mit provokanten und islamfeindlichen Aktionen für Aufruhr und Empörung.

