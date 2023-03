Klassik-Coup in Basel – Ukrainisches Sinfonieorchester spielt im Stadtcasino Die Allgemeine Musikgesellschaft meisterte bürokratische Hürden und freut sich auf einen «denkwürdigen Konzertabend» am 24. März. Personen mit Status S erhalten kostenlose Karten.

Lukas Nussbaumer

Volodymyr Sheiko, Chefdirigent des Ukrainischen Radio-Sinfonieorchesters, wird am 24. März im Basler Stadtcasino auftreten. Foto: zvg

Es lief ganz nach dem Motto «Aus der Not mach’ eine Tugend»: Weil das St. Louis Symphony Orchestra sein Konzert vom 24. März im Stadtcasino nicht wahrnehmen kann, musste sich die Allgemeine Musikgesellschaft Basel (AMG) für diesen Termin eine Alternative einfallen lassen. Daraus entstand innert kürzester Zeit ein Projekt, das in diesen Zeiten so gar nicht selbstverständlich ist: Das Ukrainische Radio-Sinfonieorchester – gegründet 1929 und eines der zwei Hauptorchester des Landes – wird unter der Leitung von Chefdirigent Volodymyr Sheiko für ein einziges Konzert in die Schweiz reisen und im Stadtcasino ein Programm mit osteuropäischem Einschlag zum Besten geben.

«Ein ganzes Orchesterprojekt ersetzen zu müssen, ist für einen Konzertveranstalter natürlich etwas vom Unangenehmsten, das passieren kann», sagt Thomas Jung, Geschäftsführer der AMG. «Wir entschieden uns, nicht nach Überbleibseln auf dem Markt zu suchen, sondern aus der Situation etwas Bedeutsames, Grosses zu machen.» Jungs Ehefrau, die russischstämmige Pianistin Anastasia Voltchok, konnte über ihre Verwandten in Kiew – ihr Grossvater Sergei Kozak war Direktor der Kiewer Philharmonie und wurde unter anderem zum «People’s Artist of Ukraine» gekürt – den Kontakt zum Radio-Sinfonieorchester herstellen.

Dort stiess die AMG laut Jung auf offene Ohren: «Der langjährige Chefdirigent Volodymyr Sheiko hat sofort zugesagt und sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt.» Zuvor mussten aber zahlreiche logistische Hürden überwunden werden. Nur dank einer speziellen Bewilligung, die durch verschiedene Ministerien abgesegnet werden muss, dürfen wehrfähige Männer die Ukraine überhaupt verlassen. Kein Selbstläufer also, das weiss auch Jung: «Wir sind allen involvierten Stellen enorm dankbar, dass das Orchester in die Schweiz reisen darf.»

Freier Eintritt für Flüchtlinge

Mit im Gepäck haben die ukrainischen Musikerinnen und Musiker Werke von Dvořák (Sinfonie Nr. 9, «Aus der Neuen Welt»), Liszt (1. Klavierkonzert in Es-Dur) sowie des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko (Ouvertüre aus der Oper «Taras Bulba»). Ebenfalls aus der Ukraine mit dabei sein wird der erst 21-jährige Pianist Illia Ovcharenko, der beim Klavierkonzert den Solistenpart übernimmt.

«Wir hoffen, mit diesem Projekt einen denkwürdigen Konzertabend zu ermöglichen», sagt Jung. Dies soll insbesondere auch für Flüchtlinge aus der Ukraine gelten: Personen mit Status S erhalten an der Abendkasse eine Stunde vor Konzertbeginn gegen Vorweisen des entsprechenden Ausweises kostenlos Karten für das Konzert vom 24. März.

Konzerte mit dem Knabenchor Mukatschewo Infos einblenden Bereits am kommenden Wochenende wird eine andere Formation aus der Ukraine in Basel zu hören sein: Der Knabenchor Mukatschewo unter der Leitung von Wolodymyr Wolontyr tritt zum Jahrestag des russischen Angriffs am 10. und 11. März in der Theodorskirche sowie in der Stadtkirche Liestal zusammen mit der Knabenkantorei Basel und den Singstimmen Baselland auf. Der Erlös der Benefizkonzerte kommt humanitären Hilfsprojekten in der Ukraine zugute. Programmhöhepunkt der beiden Konzerte wird das «Gebet für die Ukraine» von Mykola Lysenko sein. Der Eintritt ist jeweils frei, weitere Informationen unter www.knabenkantorei.ch

