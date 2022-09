Kriegsverbrechen dokumentiert – Ukrainische Bürgerrechtlerin erhält alternativen Nobelpreis Der Right Livelihood Award geht unter anderem an die Juristin Oleksandra Matwijtschuk und deren Organisation Centre for Civil Liberties. Kai Strittmatter

In Stockholm wurden am Donnerstagmorgen die vier Preisträger des Right Livelihood Award bekannt gegeben, der auch als «alternativer Nobelpreis» bekannt ist. Ausgezeichnet wird unter anderen die Juristin und Menschenrechtlerin Oleksandra Matwijtschuk aus der Ukraine, deren Organisation Centre for Civil Liberties (CCL) sich im Moment der Dokumentierung von Kriegsverbrechen widmet.

Ausserdem gehen Preise an ein Mutter-Tochter-Paar aus Somalia, das für die Resozialisierung ehemaliger Kindersoldaten arbeitet (Fartuun Adan und Ilias Elman), das Africa Institute for Energy Governance (Afiego), das gegen ausbeuterische Energieprojekte in Uganda kämpft, sowie das venezolanische Kollektiv Cecosesola, das in ärmeren Regionen des Landes ein Netzwerk von Genossenschaften aufgebaut hat. Verliehen werden die Preise am 30. November in Stockholm.

«Es sind nicht die Elon Musks und Jeff Bezos’ und Mark Zuckerbergs dieser Welt, die uns einen Ausweg zeigen.» Ole von Uexküll, Right-Livelihood-Award-Stiftung

Die Preisträger seien alle «praktische Visionäre», sagte Ole von Uexküll, Direktor der Right-Livelihood-Award-Stiftung. Sie zeigten, wie man an einem längst notwendigen Systemwandel arbeiten könne «im Angesicht des Versagens von Regierungen und des Zusammenbruchs bestehender Ordnungen» überall in der Welt. Die Preisträger wurden ausgewählt aus 175 Nominierten. «Unsere Jury glaubt nicht, dass es die Elon Musks und Jeff Bezos’ und Mark Zuckerbergs dieser Welt sind, die uns einen Ausweg zeigen», sagte Ole von Uexküll. Stattdessen zeichne man Leute aus, die die grossen Krisen der Welt vor Ort am eigenen Leibe erfahren hätten. Mit ihrer Arbeit vermittelten sie eine «Botschaft der Hoffnung, ein Gefühl, dass man nicht machtlos sein muss».

Die Right-Livelihood-Award-Stiftung war einst von dem schwedisch-deutschen Philanthropen und Briefmarkensammler Jakob von Uexküll gegründet worden, dem Onkel des heutigen Stiftungsdirektors. Er hatte zuvor 1979 erfolglos versucht, die Nobelstiftung zur Verleihung eines Umweltpreises zu bewegen. Erklärtes Ziel der Stiftung ist es nicht nur, den Preisträgern weltweite Aufmerksamkeit zu verschaffen, sie möchte ihnen gleichzeitig ein Netzwerk bieten und versteht sich laut Eigenauskunft als ihr «Megafon und Schutzschild». Frühere Preisträger waren zum Beispiel der Whistleblower Edward Snowden oder die Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Die ukrainische Preisträgerin Oleksandra Matwijtschuk und das 2007 gegründete Centre for Civil Liberties (CCL) kämpfen seit vielen Jahren für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ihrem Heimatland. CCL dokumentierte 2013 die Menschenrechtsverletzungen bei den Euromaidan-Protesten in Kiew und schickte nach der russischen Besetzung der Krim und des Donbass 2014 Beobachter vor Ort, die etwa Listen der politischen Gefangenen erstellten.

Teams in Butscha und Irpin

Die heute 38-jährige Oleksandra Matwijtschuk ist studierte Juristin und drängt seit vielen Jahren die Regierung der Ukraine dazu, die heimischen Gesetze internationalem Recht anzupassen und das Land zu einem Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs zu machen. Nach der Invasion der Ukraine durch Russland stellte CCL Teams zusammen, die nun Kriegsverbrechen in Städten wie Butscha und Irpin dokumentieren und Listen für politische Gefangene und zivile Geiseln zusammentragen.

Die somalischen Preisträgerinnen Fartuun Adan und ihre Tochter Iliad Elman führen mit ihrer Organisation Elman Peace die Arbeit ihres Ehemanns und Vaters Elman Ali Ahmed fort, der 1996 getötet wurde. Sie kümmern sich um die Rehabilitierung und psychosoziale Betreuung ehemaliger Kindersoldaten, denen auch die Möglichkeit zu Bildung und Arbeitsplätze angeboten werden. Ein Modell, das mittlerweile in andere afrikanische Länder exportiert wurde.

Das Africa Institute for Energy Governance kämpft in Uganda für Klimagerechtigkeit und gegen Landraub und Vertreibungen durch den Bau von Ölpipelines. Immer wieder werden Mitarbeiter bedroht und inhaftiert.

In Venezuela schliesslich wird Cecosesola ausgezeichnet, ein Netzwerk von Genossenschaften, die für mehr als 100’000 Familien in ärmeren Regionen erschwingliche Waren und Dienstleistungen anbieten. Die Organisation gibt es schon seit 55 Jahren. Zu ihr gehören heute Lebensmittelmärkte und Kreditinstitute ebenso wie genossenschaftlich organisierte Bestattungsunternehmen.

