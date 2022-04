Geflüchtete auf Jobsuche – Ukrainer in der Schweiz – weiblich, gut ausgebildet und hungrig nach Arbeit Über drei Viertel der Stellensuchenden aus der Ukraine sind Frauen, die meisten zwischen 25 und 45 Jahre alt, viele sprechen Englisch. Das zeigen Daten des Personalvermittlers Jobcloud. Simone Luchetta

Sie lernen Deutsch, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern: Geflüchtete Ukrainerinnen im Gemeindehaus von Mühlau AG. Foto: Stefano Schröter

Vor wenigen Wochen sind die ersten in die Schweiz gekommen, jetzt suchen die ersten der über 25’000 registrierten geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer bereits eine Arbeit.

Aktuelle Daten der Stellenvermittlungsfirma Jobcloud geben erstmals Auskunft über das Bildungsniveau dieser Menschen oder die Berufe, die sie in ihrer Heimat ausgeübt haben. Die Daten stammen von rund 1600 Flüchtlingen, die auf den Portalen Jobs.ch, Jobup.ch und Jobscout24.ch ein entsprechendes Onlineformular ausgefüllt haben.

Gemäss dieser Erhebung sind über drei Viertel der Ukrainer Frauen. Der Befund bestätigt somit das Bild der weiblich geprägten Fluchtbewegung. Er überrascht aber nicht, da die wehrpflichtigen Männer in der Ukraine das Land nicht verlassen dürfen.

Alter und Ausbildungsgrad

Die durchschnittliche Stellensuchende ist 36-jährig, die meisten Personen sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. Und sie sind arbeitswillig: 92 Prozent suchen einen Vollzeitjob – und fast alle ab sofort. Die Umfrage bestätigt damit unsere Erfahrungen bei einem Besuch bei Ukrainerinnen in Innertkirchen BE.

Die Jobcloud-Daten bestärken zudem die auch von Bundesrätin Karin Keller-Sutter geäusserte Vermutung, wonach die Personen aus der Ukraine gut ausgebildet seien. Tatsächlich haben drei von vier der Jobsuchenden einen Hochschulabschluss. Allerdings ist anzunehmen, dass auch Menschen mit minderer Ausbildung in die Schweiz gekommen sind, sich diese aber noch nicht auf Stellensuche gewagt haben.

Als grösste Herausforderung bei der Jobsuche gelten für ukrainische Menschen in der Schweiz mangelnde Sprachkenntnisse. Wer weder Deutsch noch Englisch spricht, gilt als «nicht vermittlungsfähig» und kann sich etwa beim RAV nicht anmelden.

Tatsächlich geben nur wenige Stellensuchende an, gut Deutsch zu sprechen. Französisch- oder Italienisch­kenntnisse fehlen praktisch ganz. Immerhin: Viele können Englisch, und fast alle beherrschen, neben der ukrainischen Muttersprache, auch Russisch.

Über die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer ist mit der Familie in der Schweiz eingetroffen – die meisten Frauen mit Kindern – und kaum jemand mit Partner oder Partnerin. Ein knappes Viertel gibt an, allein gekommen zu sein. Sie alle waren in ganz unterschiedlichen Berufen tätig, vom Gärtner über die Personalverantwortliche bis zur Softwareentwicklerin sei alles dabei.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) erfasst in einem Formular ebenfalls Daten zu Beruf und Ausbildung der Flüchtlinge, wenn sie sich als Schutzbedürftige registrieren. «Aber bis jetzt fehlt noch die Möglichkeit, diese Angaben statistisch auszuwerten», heisst es beim SEM. Eine Lösung sei aber in Arbeit.

