Korruption in Rheinfelden? – Ukrainer fühlen sich im Dianapark schlecht behandelt Geflüchtete bereiten ein Schreiben mit über 50 Fragen an die Behörden vor – und ein Rheinfelder wittert Korruption und Vorteilnahme rund um den Dianapark. Franziska Laur

Die Helvetia Versicherungen stellen dem Kanton Aargau im Dianapark in Rheinfelden 120 Wohnungen zur Zwischennutzung für ukrainische Schutzbedürftige zur Verfügung. Foto: Pino Covino

Es begann alles so schön. Gespannt warteten die vielen Gastfamilien in Rheinfelden auf die ukrainischen Schutzsuchenden, gerührt schlossen sie sie in die Arme und nahmen sie auf. Im Laufe der Zeit jedoch mischten sich in die Idylle Wermutstropfen. Eine ukrainische Ehefrau befand, sie könne nicht gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem 35-Quadratmeter-Loft leben, da er schnarche. Eine andere Frau ging mit grosser Freude in das Gast-Abenteuer und ist mittlerweile entnervt, weil viele Bemühungen ihrerseits und von den Behörden als selbstverständlich hingenommen würden. So sind viele erleichtert darüber, dass die Helvetia Versicherungen dem Kanton Aargau im Dianapark 120 Wohnungen zur Zwischennutzung für ukrainische Schutzbedürftige zur Verfügung stellen.