Mit F-16 gegen Russland – Für welche Kriegsszenarien die Ukraine westliche Kampfjets einsetzen könnte Es kommt Bewegung in die Sache: Würde Kiew F-16 erhalten, dann bekäme der Kampf gegen Russland eine neue Dynamik. Sebastian Gierke , Kassian Stroh

Objekt der Begierde und optimal für die Ukraine: Das US-amerikanische Mehrzweckkampfflugzeug F-16 hat sich in vielen Ländern bewährt und verfügt über eine grosse Reichweite. Foto: Florian Fergel (Imago)

Gerade mal eine Woche war es her, dass Russland auf breiter Front in sein Land einmarschiert war, da richtete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski einen emotionalen Appell an die westlichen Staaten: «Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis ihr den Himmel über der Ukraine schliesst?», fragte er Anfang März 2022 mit Blick auf eine von der Nato zu überwachende mögliche Flugverbotszone. «Sagt mir, wie viele, ich zähle und warte auf diesen Moment. Wenn ihr nicht die Kraft dafür habt, dann gebt mir die Flugzeuge!»