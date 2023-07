Club der Unterstützer – Ist das «Israel-Modell» für die Ukraine geeignet? Welche Sicherheiten können die westlichen Verbündeten der Ukraine geben, wenn sich die Nato nicht auf eine Aufnahme festlegen will? Den entscheidenden Hinweis dürfte US-Präsident Biden gegeben haben. Daniel Brössler , Hubert Wetzel

US-Präsident Joe Biden wird vom litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda begrüsst bei seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen Vilnius in Litauen. Foto. AFP

Was dem Kind noch fehlt, ist ein Name. Fest steht nur der Geburtsort. Es wird Vilnius sein, die litauische Hauptstadt, in der an diesem Dienstag und Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Nato zu ihrem Gipfel zusammenkommen. Etliche von ihnen wollen die Zusammenkunft nutzen, um einen losen neuen Verein zu gründen. Bisher sprechen Diplomaten nebulös-bürokratisch von einem «Vereinbarungskonstrukt». Im Kern aber soll es eine Art Club der Ukraine-Unterstützer werden, jener Länder also, die dem von Russland überfallenen Land dauerhafte Hilfe versprechen. «Ziel dieser Bemühungen ist die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und die Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz», heisst es aus der Bundesregierung.