Grossbritannien in der Krise – «Ukraine markiert Ende der Brexit-Illusionen» Boris Johnson schwingt gern die antieuropäische Keule. Doch der britische Aussenhandel und der diplomatische Einfluss Londons haben sich deutlich verringert. Peter Nonnenmacher aus London

Träumt von einem globalen Britannien: Premier Boris Johnson. Foto: Keystone

Mit einem Mal zeichnet sich ab, welchen Schaden der schon halb vergessene Brexit angerichtet hat. Jüngsten Berichten des britischen Amtes für Budgetverantwortung zufolge fällt es Grossbritannien schwerer als anderen Staaten, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen – wofür die Pandemie nicht länger verantwortlich gemacht werden kann.

Weiter nach der Werbung

Der britische Handel, hat die Behörde erklärt, sei in letzter Zeit «im Vergleich zur Genesung des weltweiten Handels deutlich zu kurz gekommen». Was darauf hindeute, dass bei dieser ungleichen Entwicklung «der Brexit ein Faktor» sei. Viele Exporteure klagen in der Tat schon seit längerem über die durch Boris Johnsons «harten Brexit» entstandenen Probleme im Geschäft mit der EU, über Lieferschwierigkeiten, Auftragsrückgänge und massive Einbussen überall.

Das Amt für Budgetverantwortung schätzt, dass Grossbritannien künftig insgesamt 15 Prozent weniger Import- und Exportbusiness haben wird, als es gehabt hätte, wenn es in der EU, oder wenigstens im EU-Binnenmarkt, geblieben wäre. Aber nicht nur im Wirtschaftsbereich wachsen Zweifel an der Verheissung riesiger Gewinne und neuer nationaler Geltung durch die Brexiteers.

Unsicherheiten in Aussen- und Verteidigungspolitik

Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine mehren sich auch in der Aussen- und Verteidigungspolitik die Fragen. «Die Ukraine markiert ein Ende der Brexit-Illusionen», hiess es jüngst in Londons «Financial Times». Viel Kritik löste schon aus, dass die Regierung trotz aller Wahlversprechen von 2019 den Umfang der heimischen Streitkräfte ebenso wie den der Entwicklungshilfe reduzierte.

Generell suchten die Brexiteers das Augenmerk mit Plänen für stolze Flotteneinsätze auf neue fernöstliche Sphären zu lenken – weg von Europa, das zuletzt kaum noch Erwähnung fand. Mittlerweile, da in Europa Krieg geführt wird, müht London sich, die Welt mit kämpferischen Appellen und grosszügigen Waffenlieferungen an Kiew zu beeindrucken.

Trotz allen Anspruchs, den Westen im Widerstand gegen Russland «anzuführen», nimmt sich die politische Führung in London aber recht isoliert aus. Überrascht vom Einheitswillen und von den relativ zügigen Aktionen der EU-Regierungen, haben die Briten separaten Einfluss nur in begrenztem Masse geltend machen können. Bei den frühen Verhandlungsbemühungen mit dem Kreml zum Beispiel fehlte Boris Johnson. Und auf dem Feld der Sanktionen stolperten seine Minister hinterher.

Das Bedürfnis, die EU kleinzureden und die Insel zum «globalen Britannien» zu verklären, bestimmt die britische Politik.

Überhaupt mangelte es bei der Koordination mit dem Rest Europas zur Unterstützung der Ukraine an der nötigen Plattform und an guten Beziehungen. Beim letzten Gipfeltreffen der EU in Brüssel hoffte Johnson vergebens, als Ehrengast mit am Tisch zu sitzen. Und zum erhofften vertraulichen Gespräch mit Joe Biden am Rande des Nato-Gipfels kam es ebenfalls nicht. (Lesen Sie auch den Artikel «Oligarchen-Freund macht Boris Johnson Ärger».)

Dabei hatte Johnson nach dem Brexit-Referendum noch versichert, der Austritt aus der EU bedeute keineswegs das Ende eines engen aussen- und verteidigungspolitischen Zusammenwirkens mit «den Europäern». Als er den Brexit dann umsetzte, lag ihm aber nichts mehr an Vereinbarungen irgendwelcher Art. Damals ging es ihm schlicht um die Demonstration nationaler Souveränität.

Das Bedürfnis, die EU kleinzureden und die Insel zum «globalen Britannien» zu verklären, habe seither die britische Politik bestimmt, finden Kommentatoren wie der prominente Kolumnist Robert Shrimsley: «Die Brexit-Mentalität ist die treibende Kraft für alles diplomatische Denken hier.»

Komplikationen bei Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Was Premier Johnson prompt bestätigte, als er «unsere lieben Freunde» in der EU jüngst mit einem kecken Vergleich britischen und ukrainischen Freiheitsverlangens provozierte. Wie die Ukrainer nun um Freiheit (von Russland) kämpften, hätten die Briten beim Brexit um ihre Freiheit (von der EU) gekämpft, rief er begeisterten Delegierten seines Frühjahrsparteitags im März zu. (Lesen Sie auch den Artikel «Johnson redet sich ins Abseits».)

Ebenfalls bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge schafft altes Brexit-Denken neue Komplikationen. Die Regierung schwankt zwischen der offenkundigen Hilfsbereitschaft vieler ihrer Bürger und dem eigenen politischen Instinkt, die Flüchtlingsrate weiter möglichst niedrig zu halten. Als einziges europäisches Land fordert Grossbritannien von Ukrainern die Vorlage eines gültigen Visums zum Zeitpunkt der Anreise – und droht «illegal» Einreisenden eine mehrjährige Gefängnisstrafe an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.