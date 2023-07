Ukrainischer Soldat und Anwalt – «Sie bringen uns bei, wie man tötet – aber nicht, wie man zurückkommt» Masi Nayyem wurde im Krieg schwer verwundet. Danach psychologische Hilfe zu finden, erwies sich als schwer. Deshalb entwickelte er eine App für traumatisierte Soldaten. Nicolas Freund (aus Kiew)

Seinen Hund hat Masi Nayyem aus dem Donbass gerettet. Foto: Nicolas Freund

Wenn man mit Masi Nayyem spricht, hat man das Gefühl, in zwei Gesichter zu schauen. Rechts dieser gütige, gut gelaunte und leicht melancholische Blick; links die Narben und das andere Auge, das nicht mehr da ist, aber aussieht, als wäre es gerade geschlossen, als würde Nayyem nur zwinkern. Das ist erst seit kurzem so, nach mehreren plastischen Operationen, unter anderem welchen in Deutschland. Es gibt auch ältere Bilder, da sieht die rechte Seite seines Gesichts mit der leeren Augenhöhle noch aus wie ein Totenschädel.



Masi Nayyem ist Anwalt und Soldat. Er ist 38 Jahre alt. Vor einem Jahr wurde er beim Einsatz im Donbass schwer verwundet. Ein Splitter traf ihn in den Kopf, drang von unten durch das rechte Auge bis ins Gehirn vor. Er überlebte knapp, wurde mehrfach operiert. Jetzt arbeitet er wieder für die ukrainische Armee – und weiter als Jurist.