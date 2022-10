Der Fotograf, der die Russinnen und Russen mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert – und flüchten muss

Von Nora Seebach

Oleg Sidorenko traute sich was. Der russische Fotograf sendete am 10. Oktober eine E-Mail und unterschrieb sie mit Namen und Telefonnummer. Danach explodierte sein Handy fast vor lauter Nachrichten.

Sidorenko war fast acht Jahre lang Staatsangestellter. Für das Moskauer Stadtplanungsbüro fotografierte der 43-jährige die Fassaden von Gebäuden. Er ist mit einer Ukrainerin verheiratet und gehört nicht zu den Russen, die alles einfach so hinnehmen, oder gar Wladimir Putins Krieg blind unterstützen. Das unabhängige russische Newsportal «Mediazona» hat seine Geschichte recherchiert. Die Journalistinnen und Journalisten arbeiten im Ausland, nachdem am 6. März 2022 ihre Website in Russland gesperrt wurde.

«Ukrainerinnen und Ukrainer haben mir nichts angetan, ich habe nichts gegen sie», sagt Sidorenko, und deshalb habe es ihn auch sehr mitgenommen, als ein Arbeitskollege immer wieder Witze über den Krieg machte. Bis zu dem Punkt, als Sidorenko sogar seine Vorgesetzten informierte, mit Tränen in den Augen. Doch nichts geschah.

Den Gedanken, Russland zu verlassen, fasste er schon vor einer ganzen Weile, blieb jedoch. Im September plante er mit seiner Frau Ferien in Frankreich. Sie erhielten kein Visum.

Als Putin im September die Teilmobilisierung verkündete, verfolgte Sidorenko mit Staunen die Kundgebung zur Unterstützung der Mobilisierung. Mittendrin seine Arbeitskolleginnen und -kollegen, die Selfies davon posteten. Sidorenko sagt, sie hätten dort anwesend sein und der Geschäftsleitung einen Beweis vorlegen müssen.

In seiner Wut darüber hat der Fotograf mutmasslich an Zehntausende Menschen in der Moskauer Verwaltung eine E-Mail geschrieben, in der er an die russische Zivilcourage appelliert. Nachfolgend ein Auszug aus seinem in «Mediazona» publizierten Mahnruf:

Ich schreibe dies, weil es nicht länger möglich ist, zu dem, was in Russland geschieht, zu schweigen. Es ist unmöglich, sich anzusehen, was die verlogene Regierung aus unserem schönen Land und unserer Stadt gemacht hat. Es ist unmöglich, diesen abscheulichen und verbrecherischen Krieg gegen unsere Nachbarn, die Ukrainer, weiter mitanzusehen.

Ein Krieg, der Tausende von Menschen aus der Ukraine und Russland das Leben gekostet hat. Ein Krieg für die Interessen unseres verrückten Präsidenten und seines Gefolges. Ein Krieg, aus dem Tausende unserer Kinder, Ehemänner, Väter und Brüder nicht mehr zurückkehren werden.

Er forderte die Landsleute auf, ihre Jobs zu kündigen oder das Land zu verlassen.

Habt keine Angst, aufzustehen und eure Meinung zu sagen, wenn ihr etwas zu sagen habt. Lasst es euch nicht gefallen und lasst euch nicht zum Narren halten (...) Wehrt euch mit allen Mitteln gegen die kriminellen Befehle unserer Führung. Und die Gerechtigkeit wird sicher siegen.

Für Sidorenko fühlt sich diese E-Mail an wie «der russischen Botschaft beim Vorbeilaufen den Stinkefinger zeigen», wie er gegenüber «Mediazona» sagt. Doch er will auch, dass seine E-Mail dazu beiträgt, dass die Staatsangestellten «wissen, was vor sich geht, und darüber nachdenken».

Er sagt, er habe über vier Stunden lang zusammen mit seiner Frau um drei Uhr morgens von Hand Adressen hinzugefügt, bis er gesperrt wurde.

Die Reaktionen seien hauptsächlich positiv ausgefallen:

«Oleg, du bist sehr mutig! Ich unterstütze dich! Du bist ein toller Typ!»

«Ach, verpiss dich!»

«Jeden Tag bin ich mehr und mehr desillusioniert von den Menschen, doch deine E-Mail ermutigt mich.»

«Ich habe Ihre E-Mail auf der Arbeit erhalten. Haben Sie eine Art Widerstandsnetz?»

Am 10. Oktober um 7.10 Uhr morgens konnte Sidorenko keine weiteren Massen-E-Mails mehr versenden. Sein Chef rief ihn an, und all seine Zugänge wurden blockiert. Um 9.30 Uhr morgens war die Polizei an seinem Arbeitsplatz in Moskau.

Doch Oleg Sidorenko und seine ukrainische Frau sind nicht mehr in Russland. Am 23. September, drei Tage nachdem Putin die Teilmobilisierung angekündigt hatte, reisten sie aus. In welchem Land sie sich befinden, sagt der Fotograf nicht.