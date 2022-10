Sie singen gegen die Angst in der U-Bahn-Station – so reagieren Ukrainerinnen und Ukrainer auf den Beschuss

Die Zerstörung ist gross. Mindestens 19 Menschen sind tot. Über 100 sind laut dem Rettungsdienst des Landes verletzt.

Russland attackierte am Montag laut Angaben des ukrainischen Generalstabs und des Militärgeheimdienstes mit 84 Raketen und 24 Drohnen zwanzig ukrainische Städte, darunter Kiew, Lwiw und Dnipro. Getroffen hätten sie 70 Ziele: 29 kritische Infrastrukturen – wie zum Beispiel Elektrizitätswerke, vier Hochhäuser, 35 Wohnhäuser und eine Schule.

Ein zerstörtes Hochhaus in Kiew. Foto: Sergei Dolzhenko (EPA/Keystone)

Luftangriffe in Stadtzentren, vor allem zu Stosszeiten, sind ein Kriegsmittel, das das gegnerische Volk zermürben soll. Es könnte sich ausserdem nach erster Einschätzung des UNO-Gremiums für Menschenrechte um ein Kriegsverbrechen handeln. Denn gezielt Zivilistinnen und Zivilisten oder überlebensnotwendige Infrastruktur wie Kraftwerke zu beschiessen, sei nach internationalem humanitärem Recht verboten, sagte OHCHR-Sprecherin Ravina Shamdasani am Dienstag in Genf. «Die Orte und die Uhrzeit der Angriffe – als die Menschen zur Arbeit gingen oder Kinder zur Schule brachten – sind besonders schockierend.»

Doch wie reagieren die Menschen in den ukrainischen Städten auf die Angriffe? Fünf Szenen werden im Nachfolgenden vorgestellt.

Flucht Richtung Westen

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Filippo Grandi, befürchtete am Montag, dass wegen der Bombardierungen noch mehr Menschen flüchten werden. Seit Kriegsbeginn im Februar sind schon über 7,6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer geflüchtet.

Am Dienstagmorgen machte auf den sozialen Medien ein Video die Runde, das Autos im Stau vor Kiew und somit die Flucht aus der Stadt zeigen soll. Es konnte jedoch noch nicht verifiziert werden.

In der Kiewer U-Bahn wird gesungen

Während über ihnen die Bomben einschlugen, suchten Menschen in den Kiewer U-Bahnhöfen Schutz. Die First Lady der Ukraine postete ein Video auf Twitter, in dem wir sehen und hören sollen, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer dabei singen. Dazu schrieb Olena Selenski: «Sie versuchen, uns einzuschüchtern und zu brechen – aber die Ukrainerinnen und Ukrainer singen.»

Auch ein anderes Video machte die Runde. Aufgenommen wurde es vom 26-jährigen Anton Paliuta, der drei Stunden lang mit seiner Freundin und vielen weiteren Menschen auf der Treppe in der Metrostation ausharrte.

Gegenüber dem Newsportal «Kyiv Independent» sagte Paliuta, es habe ihn beruhigt, während so schwierigen Zeiten ukrainische Lieder zu hören. Zuerst hätten die Frauen und Kinder geweint und seien in Panik ausgebrochen. Doch als eine Gruppe Mädchen ein Lied anstimmte, hätten die Leute angefangen zu klatschen und mitzusingen.

Ein Paar küsst sich in einer Metrostation in Kiew. Foto: Andrii Nesterenko (EPA/Keystone)

In Lwiw stehen die Menschen für Wasser Schlange

Auch Lwiw, eine grössere Stadt an der polnischen Grenze, ganz im Westen der Ukraine, wurde schwer getroffen. Ein Raketenangriff hat die Elektrizitätsversorgung am Montag wie auch am Dienstag zum Teil lahmgelegt. Auch die Wasserversorgung wurde beeinträchtigt.

Ein amerikanischer Reporter, der für das «Wall Street Journal» berichtet, beobachtete eine eindrückliche Szene: «Ich habe einen Freund zu Hause in Lwiw besucht. Nach den russischen Angriffen von heute ist die halbe Stadt ohne Wasser, Strom und Internet. Als wir uns trennten, nahm er seelenruhig eine 5-Liter-Flasche in die Hand und ging ohne ein Wort nach draussen, um sich in die Schlange für Wasser einzureihen. Unklar, warum Putin immer noch glaubt, die Ukrainer würden einknicken.»

Die Reparaturen haben schon begonnen

Die meisten Läden in Kiew sind laut Berichten am Dienstagmorgen immer noch geschlossen, die Sirenen erklingen auch immer wieder. Trotzdem haben sich die Bewohnerinnen und Arbeiter schon an den Wiederaufbau und die Reparatur von Kratern in Strassen und von zerborstenen Fenstern gemacht. Gewisse mehrere Meter tiefe Krater sollen schon geflickt sein. Die Ukraine will durch das schnelle Reparieren ihre Stärke und Resilienz beweisen.

Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, begutachtete noch am Montag die getroffene Fussgängerbrücke in Kiew – auch Klitschko-Brücke genannt – und hielt einen Schwatz mit den Arbeitern, die dort mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Am Schluss schwenkte der Bürgermeister die Kamera über das Stadtpanorama von Kiew, «seiner» Stadt.

Der Präsident spricht eine Drohung aus

Selenski sagte am Montagabend in einer Ansprache, dass die «Besatzer» wegen Niederlagen auf dem Schlachtfeld zu solchen Massnahmen – er nennt es «Terrorismus» – gegriffen hätten. Doch die Ukraine werde «das Schlachtfeld für den Feind noch schmerzhafter machen» und «wieder aufbauen, was zerstört wurde».

Selenski hält Montagabend aus Kiew eine Rede. Foto: Screenshot (AP/Keystone)

Der Kampfgeist, der am Anfang der Invasion nicht nur Russland, sondern auch viele westliche Beobachterinnen erstaunte, scheint bei vielen Ukrainern ungebrochen. Und Putin durch die sozialen Medien zu vermitteln, dass er sie durch Raketenangriffe nicht zermürben kann, ist ein wichtiges Anliegen der Ukrainerinnen und Ukrainer.

Nora Seebach, 11. Oktober 2022