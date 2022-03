Europapark vor Saisonstart – Ukraine-Krieg, erhöhte Ticketpreise und ein neuer Themenbereich Geschäftsführer Roland Mack gab am Donnerstag bekannt, dass der Freizeitpark um die Hundert Flüchtlinge aufnehmen wird. Ausserdem sprach er über neue Attraktionen, die in diesem Jahr kommen sollen. Benjamin Wirth

Roland Mack, Geschäftsführer und Patron des Europaparks. Foto: Marco Zangger

Der Europapark möchte abermals durchstarten. Am 19. März öffnet der bekannte Freizeitpark mit einem sogenannten Pre-Opening-Wochenende nach der Winterpause seine Tore – eine Woche später startet er dann offiziell in die Sommersaison. Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren sei das gesamte Team gewillt, endlich wieder eine erfolgreiche Saison zu erleben, versichert Geschäftsführer Roland Mack am Donnerstag vor versammelter Medienrunde.

Obschon wegen des Ukraine-Konflikts neue Ungewissheiten aufgetreten sind, blickt die Gründerfamilie, die den Park vor bald 50 Jahren ins Leben gerufen hat, optimistisch in die Zukunft. «Unser Familienunternehmen musste immer wieder schwierige Zeiten überstehen. Dies gibt uns die Kraft, auch diese Krise zu meistern», sagt Mack, der mit seiner Familie zur Bewältigung der aktuellen Flüchtlingslage Beihilfe leistet: Im 4-Stern-Hotel Colosseo sollen über hundert Flüchtlinge aufgenommen werden, welche die Attraktionen bereits vor dem offiziellen Saisonstart nutzen dürfen.

Ausserdem gab das Unternehmen wegen des Kriegs auch seine Verbindungen zu Nord Stream 2 auf – der Betreiber der russisch-deutschen Erdgasleitung hatte im Zuge eines Sponsorings unter anderem eine Achterbahn mitfinanziert. Der Themenbereich Russland wird hingegen nicht umgestaltet.

«Es wird eine Wahnsinns-Attraktion.» Roland Mack, Geschäftsführer des Europaparks, zur neuen Achterbahn

Trotz der aktuellen Herausforderungen hat der Europapark auf die anstehende Saison hin seine Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe wieder hochgefahren. In der zweiten Jahreshälfte soll etwa eine neue Achterbahn eröffnet werden. «Es wird eine Wahnsinns-Attraktion. Sie wird etwa so lange wie die Silver Star», sagt Mack. Mehr wolle er jedoch noch nicht preisgeben.

Der umtriebige Patron des Europaparks bleibt ambitioniert: Obschon in Baden-Württemberg weiterhin strenge Corona-Vorschriften gelten, strebt er Besucherzahlen wie vor der Pandemie an. Aktuell gelten im Park eine 3-G-Regel und die Tragepflicht einer FFP2-Maske für alle Gäste ab 18 Jahren. Dennoch seien die Vorbuchungen der Hotels hervorragend, freut er sich. «Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr erneut die Zahlen des Jahres 2019 zu erreichen, als wir über 5,7 Millionen Menschen im Freizeitpark empfangen haben.»

Darüber hinaus wird die Dschungel-Flossfahrt, die wegen angeblich rassistischer Klischees in Ungnade gefallen war, in mehreren Schritten umgebaut und im österreichischen Themengebiet angesiedelt, das mit dem Saisonstart am 26. März eröffnet wird. Neu heisst die Bootsfahrt «Josefinas kaiserliche Zauberreise». Mack stellte ausserdem in Aussicht, dass es mit Kroatien schon bald einen weiteren Bereich geben wird. Ebenfalls neu gibt es den «Donau-Dampfer», der die «African Queen» ablöst. (Lesen Sie ausserdem: Europapark vor Jahreswechsel – Trotz Riesenverlust: Neue Attraktionen geplant)

Kein Wort verlor Mack hingegen zu den erhöhten Ticketpreisen, die der Park kürzlich beschlossen hat. Bei vielen Fans stiessen die neuen Preiskategorien auf Unverständnis.

Ticketpreise im Europapark Infos einblenden Preiskategorie 1:

Erwachsene (ab 12 Jahren) 62 Euro, Kinder (4 bis 11 Jahre) 53,50 Euro

Gültig für die Zeiträume vom 9. bis 24. April, 4. bis 26. Juni, 14. Juli bis 12. September, 8. Oktober bis 6. November sowie 23. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023 Preiskategorie 2:

Erwachsene 55 Euro, Kinder 47 Euro

Gültig für die Zeiträume vom 27. März bis 8. April, 25. April bis 3. Juni, 27. Juni bis 13. Juli, 13. September bis 7. Oktober, 7. November bist 22. Dezember 2022 sowie 13. bis 15. Januar 2023. Für Kinder bis 3 Jahre bleibt der Eintritt in den Park weiterhin frei. Und auch Geburtstagskinder (bis 12 Jahre) müssen nichts bezahlen. Für Senioren ab 60 Jahren gilt der Kindertarif.

