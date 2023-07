Zunehmend negative Reaktionen – Ukraine-Hilfsvereine sind nach über 500 Tagen Krieg am Anschlag Kaum noch Spendengelder: Organisationen wie die «Ukrainer in Basel» laufen am Limit. Trotzdem wollen sie weitermachen. Oliver Sterchi

Die Ukrainerinnen Claudia Raine, Margarita Antoni und Tetyana Polt (v.l.) geben vollen Einsatz für ihr Land. Doch langsam gelangen sie ans Ende ihrer Kräfte. Foto: Dominik Plüss

Im Altbau des Generationenhauses Neubad an der Holeestrasse herrscht umtriebiges Gewusel. Männer verladen Bettgestelle und Matratzen in einen Lastwagen. Sie sprechen Russisch und Ukrainisch. Es sind ukrainische Freiwillige. «Hilf mir mal», sagt ein älterer Mann zu einem jüngeren Kollegen. Zusammen heben sie einen Lattenrost hoch und hieven ihn in den Lastwagen, bevor sie sich dem nächsten Gestell zuwenden.