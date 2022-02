Telefon-Diplomatie – Ukraine-Gipfel zwischen Putin und Biden geplant Die beiden Staatslenker haben in Telefonaten mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron einem Meeting zugestimmt.

Wollen die Ukraine-Krise an einem Gipfeltreffen besprechen: Wladimir Putin (links) und Joe Biden. (Archivbild) AFP/Denis Balibouse

US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben dem Elysée-Palast in Paris zufolge einem von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagenen Gipfeltreffen im Ukraine-Konflikt grundsätzlich zugestimmt. Das Treffen «kann nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert», hiess es in der Nacht zum Montag weiter, nachdem Macron zuvor mit den beiden Staatslenkern telefoniert hatte.

Das Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands soll von den jeweiligen Aussenministern, Antony Blinken und Sergei Lawrow, bei ihrem Treffen am Donnerstag vorbereitet werden.

Demnach schlug Macron im Anschluss an die direkten Gespräche zwischen Biden und Putin ein Gipfeltreffen «mit allen Beteiligten» in dem Konflikt vor. Dabei soll es um die «Sicherheit und strategische Stabilität in Europa» gehen.

Der Westen ist angesichts einer russischen Truppenansammlung an der Grenze zur Ukraine besorgt über einen möglichen russischen Angriff auf das Nachbarland. Putin weist dies zurück.





