Krieg in der Ukraine – Ukraine erwägt Rückzug aus Bachmut Laut ukrainischen Stellen spitzt sich die Lage in der Stadt im Donbass weiter zu. Die russischen Truppen haben sich umgruppiert und gewinnen Gelände. Nicolas Freund

Feldlazarett in Bachmut: Mehr als 60 Verwundete werden derzeit allein dort behandelt – pro Tag. Foto: Evgeniy Maloletka (Keystone)

Es scheint sehr ernst zu sein. Oleksandr Syrskyj, Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, beschreibt die Lage in der heftig umkämpften Stadt Bachmut am Dienstag als «äusserst angespannt». Nachdem in den letzten Monaten vor allem frisch rekrutierte, schlecht ausgebildete und ausgerüstete russische Söldner der Gruppe Wagner in selbstmörderischen Angriffswellen auf die ukrainischen Stellungen gehetzt worden waren, sollen nun von russischer Seite erfahrenere und besser ausgestattete Truppen eingesetzt werden. Ziel sei es nach wie vor, die Stadt einzukreisen.