Vom CVP-Präsidenten zum Walliser Staatsrat

Christophe Darbellay, Walliser Staatsrat. Foto: Sedrik Nemeth

Der 49-jährige Christoph Darbellay ist seit 2017 Walliser Staatsrat und führt die Direktionen für Volkswirtschaft und Bildung. Seit diesem Jahr präsidiert er die Walliser Kantonsregierung. Zuvor war der studierte Agronom Vizedirektor im Bundesamt für Landwirtschaft. Von 2003 bis 2015 sass Darbellay für die CVP im Nationalrat. In dieser Zeit war er auch während zehn Jahren Präsident seiner Partei. Darbellay gilt als gemässigt konservativ, macht sich auch für grüne Anliegen stark. In der Wirtschaftspolitik markierte er Distanz zum Neoliberalismus und verteidigte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Darbellay ist verheiratet und hat vier Kinder.