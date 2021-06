Entsteht bei der Umsetzung mit verschiedenen Systemen auf kantonaler Ebene kein Chaos?

Maurer: «Da müssen Sie bei Herrn Gallati genauer nachfragen. Aber es ist weitgehend automatisiert, mit kleinem Mehraufwand. Ich habe hier nur positive Rückmeldungen der Kantone erhalten. Wir erwarten, dass die Kantone die Voraussetzungen zur Umsetzung erfüllen. Wir haben auch mit den Kantonen keine Differenzen bei der Lösung.»

Lindemann: «Wir haben engen Austausch mit den Kantonen, auch mit der IT. Unser Ziel war von Anfang an, dass ein so kleiner Aufwand entsteht wie möglich.»