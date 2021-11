20 Jahre Palazzo Colombino – Überzeugende Zirkusshow mit Luft nach oben Im Spiegelzelt auf der Rosentalanlage liefern Artistinnen und Artisten erstklassige Auftritte, kombiniert mit einem edlen Viergangmenü. Seraina Graf

Der Russe Igor Boutorine begeistert das Publikum mit seiner eleganten und perfekt einstudierten Hula-Hoop-Choreografie. Foto: Tobias Sutter

«Théatre du Paradis» steht in geschwungenen, goldenen Lettern über dem Eingang des Palazzo Colombino auf der Rosentalanlage. Das Interieur aus dunkelrotem Brokatstoff, prunkvollen Kronleuchtern und über 1000 Spiegeln lässt die Gäste staunen. Der Spiegelpalast feiert dieses Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum und verdient seinen Namen nicht nur aufgrund seines Erscheinungsbilds: Ein 23-köpfiges Servicepersonal serviert zwischen bestechenden Zirkus-Showeinlagen allen Gästen ein erlesenes und edel angerichtetes Viergangmenü.

Weiter nach der Werbung

Die Artistinnen und Artisten können mit ihren beeindruckenden Darbietungen herzlichen Applaus einheimsen. Ein ukrainischer Jongleur wirft mit einer unglaublichen Geschicklichkeit so viele Bälle durch die Luft, dass einem schwindlig werden kann. Der erst 19-jährige Alexander Koblykov grinst dabei lässig und macht sich mit seiner Lockerheit sofort beim Publikum beliebt.

Der 19-jährige Alexander Koblykov aus der Ukraine jongliert bis zu zehn Bälle durch die Luft und grinst dabei schalkhaft. Foto: Tobias Sutter

Nach einer Muskatkürbissuppe mit Kokosnuss-Chutney und Gemüse-Momo folgt die nächste Showeinlage. Zu den Höhepunkten zählt die italienische Schlangenfrau Sheyen Caroli. Sie wurde im Jahr 2017 von der Jury des «Guinnessbuch der Rekorde» für eine besondere Fähigkeit ausgezeichnet: treffsicheres Bogenschiessen mit den Füssen – und das alles im Handstand. Nicht einmal der Apfelschuss von Wilhelm Tell kann da mithalten. Auch die Auftritte der Duos Rukashkov und Turkeev am Reck und am Trapez sorgen für Gänsehaut und aufgeregte Seufzer im Publikum.

Ralf Hafner und Bernhard Altfeld moderieren den Übergang zwischen den einzelnen Gängen und den Zirkusdarbietungen. «Ihr Fingerspitzengefühl behält immer die Oberhand», heisst es im Programmheft über die beiden. Doch das erweist sich bereits nach der ersten Comedy-Einlage als nicht zutreffend. Unpassende Kommentare zum Aussehen einzelner Besucherinnen wechseln sich mit den Ankündigungen des nächsten Gerichts ab. Immerhin den letzten Teil des Versprechens, «Sie sind zum Schmunzeln, Lachen und Davonlaufen», vermögen die Komiker einzuhalten.

Sheyen Caroli ist keine gewöhnliche Schlangenfrau: Im Handstand bedient sie mit den Füssen einen Pfeilbogen und trifft mitten ins Ziel. Foto: Tobias Sutter

Mit den Worten «hier kommt Ihr nächster Gang» treten vier Tänzerinnen in farbenfrohen Kostümen mit glitzernden Pailletten und Federn in die Manege. Ob sie durch das Herumwackeln mit Tellern in den Händen zur Unterstützung des Servicepersonals oder zur Appetitsteigerung dienen sollten, sei dahingestellt.

Glücklicherweise sind die zahlreichen Kellnerinnen und Kellner äusserst aufmerksam und schenken fleissig guten Wein nach. Ein Martini auf Eis zum Apéro, einige Gläser Chardonnay und mindestens eine halbe Flasche argentinischer Rotwein lassen die sexistischen Anspielungen der Moderatoren zwar nicht geschmackvoller werden, machen es aber einfacher, nicht hinzuhören.

Insgesamt vermögen die beeindruckenden Showeinlagen der Künstlerinnen und Künstler kombiniert mit guter Küche und ästhetischem Interieur die negativen Eindrücke durchaus wettzumachen. Der fast vierstündige Zirkusbesuch verläuft reibungslos, vergeht wie im Flug und bleibt in guter Erinnerung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.