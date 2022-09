Pausenfazit

Nach 45 Minuten steht es auf dem Brügglifeld 1:1. Die Partie startete für den Underdog denkbar schlecht. Nach wenigen Minuten verletzte sich der FCA-Topskorer Vladi ohne gegnerische Einwirkung am Knie und musste durch Hunziker ersetzt werden. Wenig später konnten die FCA-Fans aber jubeln. Conus eroberte den Ball gegen Lang und flankte zur Mitte. Dort stand Fazliu völlig ungedeckt und konnte problemlos die Aarauer Führung markieren. In der Folge hatte der Unterklassige das Spiel völlig im Griff. Der FCB tat sich äusserst schwer in die Partie zu finden. Erst nach 29 Minuten brachte das Team von Alex Frei den ersten Schuss aufs Tor. Dann aber wurde der FCB gefährlicher. Augustin traf in der 34 Minute die Latte und Millar scheiterte wenig später an Enzler. In der 42 Minute entschied San schliesslich auf Elfmeter für Basel. Ein Kopfball von Frei landete am Arm von Conus, den fälligen Penalty verwertete Augustin ohne Probleme. Man darf gespannt sein auf die zweite Hälfte.