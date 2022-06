Baselbieter Parteien verärgert – Überraschender Sitzverlust im Landrat Kurz vor den Wahlen werden in mehreren Wahlkreisen die Landratsmandate neu zugeteilt. Die SP übt scharfe Kritik. Doch gefährdet sind andere Parteien. Jan Amsler

Miriam Locher, die Präsidentin der SP Baselland, will früher über Sitzverschiebungen informiert werden. Foto: Kostas Maros

Die Einwohnerinnen und Einwohner der Wahlkreise Oberwil und Sissach werden in der kommenden Legislatur im Landrat stärker vertreten sein als bisher: Es kommt je ein Sitz dazu. Dafür werden Mandate aus den Wahlkreisen Münchenstein und Muttenz abgezogen.

Die Sitzverschiebungen kommen überraschend – letztmals geschah dies 2003. Das sorgt in den Parteien für Aufregung, und es beginnt das grosse Rechnen, welche Mandate wackeln könnten. Würde die Stimmbevölkerung wie vor vier Jahren wählen, wären in den Wahlkreisen Muttenz und Münchenstein vor allem Sitze von SVP und FDP gefährdet – diese Parteien hatten 2019 die letzten Restmandate bekommen. Wobei die SVP dafür in Oberwil eine Chance hätte, den neuen Sitz für sich zu gewinnen. In Sissach hat die SP gute Aussichten. (Auch beim Nationalrat werden Mandate neu verteilt – mit Auswirkungen auf beide Basel. Mehr dazu lesen Sie hier.)