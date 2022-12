«Beiz des Jahres» – Überraschende Ehre für zwei junge Basler Gastronomen Das La Fourchette im Kleinbasel hat den Restaurantkritiker Martin Jenni restlos überzeugt. Dorothea Gängel

Die beiden Gastgeber vom La Fourchette freuen sich über die Auszeichnung ihres Restaurants als «Beiz des Jahres». Foto: Pino Covino

Laetitia Oser und Valentin Brotbek gönnten sich gerade eine kleine Sommerpause im Ausland, als die Nachricht sie per Mail erreichte: Martin Jenni hat in seinem Schweizer Beizen- und Einkaufsführer «800×Aufgegabelt» ihr Restaurant La Fourchette an der Klybeckstrasse zur Beiz des Jahres gekürt. «Wir haben das zunächst gar nicht begriffen und dachten, wir seien erst nominiert.» Doch dann war die Freude riesig – eine Würdigung der ganzen Arbeit, die sie in ihr gemeinsames Projekt gesteckt hatten.