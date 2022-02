Gratiskonzertreihe in Basel – Über Mittag zum Konzert in die Kirche Seit rund 25 Jahren finden in der Elisabethenkirche am Mittwochmittag kurze Konzerte mit freiem Eintritt statt. Veranstalter Dieter Zimmer lädt talentierte Musikerinnen und Musiker aus der Region zum Vorspielen ein. Vivana Zanetti

Dieter Zimmer kam vor fünf Jahren zu den Mimiko. Interesse und Engagement für die Musik sind ihm wichtig. Foto: Kostas Maros

«Die eigene Mitte finden» ist ein Ausdruck, der dem einen oder der anderen geläufig ist. Was bedeutet er eigentlich genau? Es gibt eine Veranstaltung in Basel, deren Besuch es einem klar macht. Die Rede ist nicht etwa von einer Yogaklasse oder einem Meditationskurs. Nein, gemeint sind die Mittwochmittagskonzerte (kurz Mimiko) in der Elisabethenkirche.