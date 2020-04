Abstandsregeln an Ostern – Über hundert Baselbieter petzen bei der Polizei Über die Ostertage häuften sich Meldungen über angeblich illegale Grillpartys oder widerrechtlich geöffnete Beizen. Vor Ort zeige sich indes oft ein anderes Bild, sagen die Polizeisprecher in beiden Basel. Simon Bordier

Polizisten in beiden Basel überwachten über die Ostertage beliebte Ausflugsziele wie das Birsköpfli oder das Rheinbord. Foto: Polizei BL

Die Basler Polizei hatte mit Blick aufs Osterwochenende vorsorglich Absperrgitter ans Rheinbord gestellt – für den Fall, dass sich die Menschen nicht an die vom Bundesrat verordneten Abstandsregeln halten und das Ufer abgeriegelt werden muss. Doch so weit ist es nun doch nicht gekommen. Die Polizei Basel-Stadt blickt zufrieden auf die vergangenen Tage zurück: Die Bevölkerung habe «in ihrer grossen Mehrheit» die Weisungen befolgt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Man habe fehlbare Personen zunächst angesprochen und lediglich in Fällen von Uneinsichtigkeit Ordnungsbussen verteilt. Seit Karfreitag habe man insgesamt 76 Bussen ausgestellt.

Ähnlich fällt die Bilanz bei der Baselbieter Polizei aus. Wie Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage sagt, haben sich über Ostern in etwa so viele Menschen an Freizeitorten wie dem Birsköpfli oder im Allschwilerwald aufgehalten wie am Wochenende zuvor. Zwar habe man auch im Baselbiet über die sonnigen Ostertage einige Ordnungsbussen verteilt – Gaugler spricht von einer «mittleren zweistelligen Zahl» –, doch grossmehrheitlich seien die im Zuge der Coronakrise verhängten Regeln eingehalten worden.

Wachsame Nachbarn

Doch nicht nur die Polizei war an neuralgischen Orten wie Parks, am Rheinbord und anderen Ausflugszielen präsent – die Leute beobachteten sich auch gegenseitig. «Bei uns in der Einsatzzentrale sind relativ viele Anrufe eingegangen von Personen, die mögliche Verstösse melden wollten», sagt Gaugler: Sei es, dass jemand fand, dass der Nachbar eine nicht regelkonforme Grillparty abhalte, sei es, dass jemand vor einem Restaurant eine verdächtig hohe Zahl von Menschen beobachtet haben will.

Man gehe diesen Hinweisen aus der Bevölkerung wenn immer möglich nach, versichert Gaugler. «Doch vor Ort zeigt sich oft, dass sich die Situation anders präsentiert als am Telefon beschrieben oder dass sich die Lage seit dem Anruf bereits wieder verändert hat.» Nur in einer Minderheit der Fälle müsse eine Ordnungsbusse verhängt werden. Wie viele solcher Meldungen aus der Bevölkerung bei der Polizei über die Ostertage eingegangen sind, lasse sich nicht genau beziffern. Die Zahl bewege sich wohl im «niedrigen dreistelligen Bereich».

Auch in Basel-Stadt gibt es Menschen, die ihre Nachbarn bei der Polizei verpetzen, weil diese die Corona-Regeln angeblich nicht einhalten. Im Stadtkanton seien übers Osterwochenende aber weniger als 100 solcher Meldungen eingegangen, sagt Mediensprecher Martin Schütz. Manche Menschen wollen beobachtet haben, dass ein Restaurant widerrechtlich Gäste empfange, andere, dass sich ein Dutzend Kinder zusammen auf einem Spielplatz aufhalten. Man nehme solche Hinweise ernst, so Martin Schütz. Doch in vielen Fällen präsentiere sich der Polizei vor Ort ein etwas anderes Bild, und viele Menschen befolgten durchaus die Regeln.