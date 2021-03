Wasserversorgung in Tansania: Mehr Wasserstellen bedeutet mehr Zeit für die Ausbildung von Frauen. Foto: Remo Nägeli

In Tansania wurde die Wasserversorgung verbessert, was den Weg zum Wasserholen durchschnittlich um 15 Minuten verkürzt hat. In Norwegen und Schweden gibt es eine «Daddy Quota». In Taipeh bestimmt die Bevölkerung in Eigenregie über einen bestimmten Teil des öffentlichen Budgets. In Bolivien bestehen neben gesetzlichen Quoten für die Parlamentswahlen auch «Zebralisten». Diese und weitere Erfolgsgeschichten waren Teil der 65. Tagung der UNO Kommission für die Rechtsstellung der Frau (CSW65).

In Subsahara-Afrika liegt beispielsweise die Mädchenbildung im Argen: Sie fehlen in der Schule, weil sie Aufgaben wie Wasserholen erledigen müssen, wofür in 80 Prozent der Haushalte in Tansania Frauen und Mädchen verantwortlich sind. Die verbesserte Wasserversorgung hat bewirkt, dass 12 Prozent mehr Mädchen die Schule besuchen. Dies zeigt auf, wie wichtig der Ausbau von Infrastruktur für die Mädchenbildung ist.