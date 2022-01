Frohes neues Jahr – Über Bord mit den guten Vorsätzen Vor dem Jahreswechsel haben wir das Gefühl, alles schaffen zu können. Bis wir merken, dass das neue Jahr auch nur eine andere Version des alten ist. Aber das macht nichts. Meinung Lisa Groelly

Eine gesündere Ernährung: Was nach einem simplen Vorsatz klingt, wird plötzlich zur Herausforderung. Foto: Deepol by plainpicture

Dieser Moment, wenn das alte Jahr vorüber ist und ein neues anbricht, strahlt doch etwas Magisches aus. Voller Euphorie zählen wir die Sekunden, jubeln laut los und stossen mit Champagner darauf an, dass das neue Jahr endlich da ist. Und in dieses stecken wir jedes Mal unglaublich viel Hoffnung, Erwartung und Zuversicht. Es fühlt sich beinahe so an, als würde ein komplett neues Leben beginnen.

Kein Wunder, dass wir vor dem Jahreswechsel ungeahnte Kräfte zu erlangen scheinen. Wir nehmen uns vor, künftig mehr Sport zu treiben, uns bewusster zu ernähren, morgens früher aufzustehen, den Haushalt besser in den Griff zu bekommen, öfter ins Museum zu gehen und die Fingernägel regelmässiger zu schneiden.