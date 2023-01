Über 90 Prozent der Züge kamen pünktlich an

Ein Zug gilt als pünktlich, wenn er mit weniger als drei Minuten Verspätung am Zielbahnhof eintrifft, heisst es in einer Mitteilung der SBB. Verspätungen gab es insbesondere in der Westschweiz und im Tessin – und im Güterverkehr.