Impf-Dilemma in Baselland – Über 75-Jährige verzweifeln zwischen überlasteten Hausärzten und Webseiten Im Baselbiet gibt es zwei Wege zu einem Impftermin, doch in manchen Fällen funktionieren beide nicht. Der Kanton will nun eine dritte Variante einführen. Katrin Hauser

Während sich manche Menschen gegen eine Impfung sträuben, wünscht sich eine Frau aus Reinach nichts sehnlicher als einen Termin für ihren Mann. Symbolfoto: Keystone

In der Region tobt ein Kampf um freie Impftermine. Er tobt nicht draussen, wo man ihn sehen könnte, sondern in den Glasfasernetzkabeln, in den Kupferleitungen und Festnetzanschlüssen der Menschen über 75. Und so langsam treibt er sie in die Verzweiflung.

Kurz nachdem wir über den Spiessrutenlauf eines 85-jährigen Mannes in Basel-Stadt berichtet haben, meldet sich eine 79-jährige Frau aus Reinach* bei der BaZ: «Ich möchte meinen Mann zum Impfen anmelden, aber es klappt einfach nicht!», sagt sie. Sie klingt angespannt, aufgewühlt – seit zwei Tagen befinde sie sich im Dauerstress, denn ihr Mann sei 83 Jahre alt und Risikopatient.